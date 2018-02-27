Последний день февраля обещает быть теплым: прогноз погоды в Амурской области

Фото: C-IB.ru

В Амурской области 28 февраля ожидается увеличение облачности, местами по западным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, днем местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27, местами – минус 30…35. Днем термометры покажут 6…11 градусов мороза, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 17. В Благовещенске в этот день также ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 22…24, днем термометры покажут 7…9 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 778

#погода

распечатать

Екатерина PL