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27февраля
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сегодня, 12:46 0

Последний день февраля обещает быть теплым: прогноз погоды в Амурской области

Последний день февраля обещает быть теплым: прогноз погоды в Амурской области
Фото: C-IB.ru

В Амурской области 28 февраля ожидается увеличение облачности, местами по западным районам пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, днем местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 22…27, местами – минус 30…35. Днем термометры покажут 6…11 градусов мороза, местами по северу столбики термометров опустятся до минус 17.

В Благовещенске в этот день также ожидается увеличение облачности, преимущественно будет без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 22…24, днем термометры покажут 7…9 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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