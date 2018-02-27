Благовещенская администрация возьмет в долг 400 миллионов рублей

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Администрация Благовещенска собирается привлечь кредитные ресурсы на 400 миллионов рублей. Это делается, чтобы сэкономить на обслуживании муниципального долга. Экономия составит несколько миллионов рублей в год.

Привлечение кредитных ресурсов на общую сумму 400 миллионов рублей делается с целью перекредитования ранее привлеченных кредитов под более выгодную процентную ставку. Уже объявлены аукционы. При этом уровень муниципального долга не увеличится, а расходы по его обслуживанию сократятся, сообщили в городской администрации. И подчеркнули, что уже четвертый год подряд муниципальный бюджет остается бездефицитным.

Аукционы по привлечению кредитных ресурсов проводятся городской администрацией каждый год. В текущем году это делается в рамках реализации долговой политики муниципального образования город Благовещенск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года.

В результате проведенных аукционов планируется сэкономить на расходах по обслуживанию муниципального долга около четырех миллионов рублей в год, проинформировали в мэрии.