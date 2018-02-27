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сегодня, 13:05 8

Благовещенская администрация возьмет в долг 400 миллионов рублей

Благовещенская администрация возьмет в долг 400 миллионов рублей
Фото: otbetbl.com

Администрация Благовещенска собирается привлечь кредитные ресурсы на 400 миллионов рублей. Это делается, чтобы сэкономить на обслуживании муниципального долга. Экономия составит несколько миллионов рублей в год.

Привлечение кредитных ресурсов на общую сумму 400 миллионов рублей делается с целью перекредитования ранее привлеченных кредитов под более выгодную процентную ставку. Уже объявлены аукционы. При этом уровень муниципального долга не увеличится, а расходы по его обслуживанию сократятся, сообщили в городской администрации. И подчеркнули, что уже четвертый год подряд муниципальный бюджет остается бездефицитным.

Аукционы по привлечению кредитных ресурсов проводятся городской администрацией каждый год. В текущем году это делается в рамках реализации долговой политики муниципального образования город Благовещенск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года.

В результате проведенных аукционов планируется сэкономить на расходах по обслуживанию муниципального долга около четырех миллионов рублей в год, проинформировали в мэрии.

Просмотров всего: 1352

#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Господа экономисты, что скажете по данному поводу и с кого три шкуры драть будут потом?

  • Это да 64

    Это да 64
    9 часов назад

    Все берут кредетуются , для перекредиктования городского распила ,выборы на носу успеть надо.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    vertex

    Господа экономисты, что скажете по данному поводу и с кого три шкуры драть будут потом?



    в общем-то это обычное явление, я, правда, не знаю, каков уровень долга у города Благовещенска, но ..



    В соответствии с ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг государственные ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, относящихся к эмиссионным ценным бумагам. Долговые обязательства, закрепленные государственными ценными бумагами, в зависимости от условий эмиссии могут удостоверять право их владельцев на получение от эмитента денежных средств или иного имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями эмиссии (ст. 3).



    У города нет внятной экономической политики, нет планов развития, а могли бы на внутренних резервах привлечь средства предпринимательского сообщества для внутреннего рублёвого не биржевого именного сберегательного инфляционно-индексируемого целевого займа. И разместили бы заявки на развитие предприятий под условия ГЧП, чем сформировали бы им спрос на продукцию для нужд муниципалитета. А через установление муниципальной торговой сети на условиях ценообразования и определением маржи торговой сети в 20% от рекомендованной розничной, могли бы сильно ускорить оборот денежных средств в экономике города, посредством реализации товара населению. зарплата в 30 тысяч рублей сможет стать зарплатой в 60 тысяч, при том, что на руки будут выдавать два раза по 30 сначала в виде аванса, а потом в виде ЗП в конце месяца но с учётом ранее выданного аванса.. Но, повторюсь, для этого необходимо товарное производство общественно востребованной продукции. первым и основным заказчиком её станет сам муниципалитет, он же и будет локомотивом оборота.

  • vertex

    vertex
    9 часов назад

    Это да 64

    Все берут кредетуются , для перекредиктования городского распила ,выборы на носу успеть надо.



    Забор несколькомильонный хорошо пошел, как и велосипедная дорожка.

  • 55

    55
    8 часов назад

    vertex

    Господа экономисты, что скажете по данному поводу и с кого три шкуры драть будут потом?



    Конечно с благовещенцев драть будут. Я уже только по своей квартире анализ сделал. Кадастровую стоимость увеличили по сравнению с позапрошлым годом на 25 %. В соответствии с НК РФ налог на имущество физических лиц в течение 5 лет будет прибавляется на 20 % пока не достигнет 100 %. Вот и представьте на сколько налог вырастет. А доходы населения падают. Вот за это я и ненавижу едросню вместе с ее бодрячком.



  • karlik nos

    karlik nos
    8 часов назад

    Локомотив оборота ... Чокопай Экспресс )))

  • ООШШ

    ООШШ
    7 часов назад

    Это наверное дольщикам не хватает отдать,наши бюджетные деньги,как всё не по хозяйски делают,а с простого населения ,только увеличения налогов,цен ,штрафов,голосуют депутаты из Единой России,когда это кончится?

  • Рубик Кубик

    Рубик Кубик
    2 часа назад

    Баба Валя Кожемяка)))

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