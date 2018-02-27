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сегодня, 12:01 10

Похитивший миллион рублей при строительстве Восточного отделался условным наказанием

Похитивший миллион рублей при строительстве Восточного отделался условным наказанием
Фото: theins.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве, связанном со строительством объектов космодрома Восточный. Мужчина с использованием своего служебного положения похитил 1 миллион рублей, принадлежащий фирме-подрядчику. За это он получил условный срок.

В июне 2015 года ОАО «Российские космические системы» (РКС) и одна из фирм заключили договор подряда. Фирма должна была построить на космодроме Восточный здание представительства «Российских космических систем». Мужчина, который в итоге оказался на скамье подсудимых, занимал в РКС определенную должность. Он сумел обмануть гендиректора фирмы, которая перевела злоумышленнику дважды по 500 тысяч рублей. Таким образом, подрядчику был причинен материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Он ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств. Гособвинитель согласился рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств, с постановлением приговора без судебного разбирательства.

При вынесении приговора суд учел такие обстоятельства, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, наличие положительных характеристик, наград, дипломов и сертификатов. Также мужчина полностью и добровольно возместил потерпевшему имущественный ущерб.

Злоумышленника признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом наказание считается условным, с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба городского суда.

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#закон #космодром #криминал #суды

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Комментарии
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  • Прохожий комментатор

    Прохожий комментатор
    9 часов назад

    Сказка, за мешок картошку по 3 года дают

    А тут раскаялся он, не поймали бы , так воровал бы дальше

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    9 часов назад

    Ну,вон тётка на почте 48 тыс. присвоила- так срок дали

  • берендей

    берендей
    8 часов назад

    ну что вы! судьи же знают, кому скоко дать. чем меньше украл, тем больше срок. Вроде всем известно.

  • берендей

    берендей
    8 часов назад

    а почему фамилии не называют? Не принято у пресс-служб?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    6 часов назад

    он наверно не себе брал а для администрации - вон, в соседней ветке они клянчат

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    6 часов назад

    Рука руку моет как всегда. гнилая страна.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    5 часов назад

    Поделился!

  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    Очень гуманно за один миллион ничего не будет поймут и простят. А вот здесь же писали про мужика который у соседа по пьяне утащил шесть кроликов и сломанную бензопилу так ему дали 2,5 года колонии. Вывод: утащить лимон прокрутить, раскаяться и тебе ничего не будет с учётом положительных характеристик написанные твоими корефанами.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Рафик был полностью невиновник, потому что у него положительная характеристика и дети.

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Лет 5 назад в АИ была информация: женщина в магазине украла 2бутылки коньяка, дали года 3 колонии(((

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