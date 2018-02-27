Похитивший миллион рублей при строительстве Восточного отделался условным наказанием

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Благовещенский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве, связанном со строительством объектов космодрома Восточный. Мужчина с использованием своего служебного положения похитил 1 миллион рублей, принадлежащий фирме-подрядчику. За это он получил условный срок.

В июне 2015 года ОАО «Российские космические системы» (РКС) и одна из фирм заключили договор подряда. Фирма должна была построить на космодроме Восточный здание представительства «Российских космических систем». Мужчина, который в итоге оказался на скамье подсудимых, занимал в РКС определенную должность. Он сумел обмануть гендиректора фирмы, которая перевела злоумышленнику дважды по 500 тысяч рублей. Таким образом, подрядчику был причинен материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании мужчина признал свою вину. Он ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств. Гособвинитель согласился рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств, с постановлением приговора без судебного разбирательства.

При вынесении приговора суд учел такие обстоятельства, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, наличие положительных характеристик, наград, дипломов и сертификатов. Также мужчина полностью и добровольно возместил потерпевшему имущественный ущерб.

Злоумышленника признали виновным и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом наказание считается условным, с испытательным сроком два года, сообщает пресс-служба городского суда.