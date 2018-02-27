Амурская полиция готовит книгу к юбилею образования ведомства

Фото: sdelanounas.ru

В 2018 году амурские полицейские отмечают сразу две знаменательные даты – 100-летие со дня образования органов внутренних дел Приамурья и 300-летие российской полиции. Об истории органов внутренних дел Амурской области расскажет новая книга, над созданием которой сейчас идет работа.

Это третье подобное издание. Последнее посвящалось 95-летию создания ведомства. В 200-страничной книге впервые соберут материалы еще петровской эпохи: история российской полиции начинается именно с момента учреждения Петром I Главной полиции в Санкт-Петербурге 7 июня 1718 года. Первые же упоминания об амурской полиции, согласно архивным документам, датированы 1858 годом, годом образования Приамурья. В 1860 году первый военный губернатор области Николай Буссе в своем отчете упоминает, что «внутренними делами города заведует городская полиция».

«Дореволюционный период мы вообще до этого не затрагивали, петровское время, 19 век, создание полиции, кто был первый полицмейстер. Об амурской полиции в годы Великой Отечественной войны мы в большей степени рассказывали о людях погибших, теперь расширили повествование: когда появились первые погоны, милиционеры стали носить первые погоны в годы Великой Отечественной войны. К 95-летию создания в большей степени был фотоальбом с небольшой исторической справкой, в новой книге будет больше текста.

Будет обзор интересных дел, очерки о людях, которые раскрывали преступления и так далее. Будет раздел: начальники органов внутренних дел. По возможности собрали материалы о руководителях органов внутренних дел. Раздел о погибших сотрудниках», – рассказал Евгений Громов, начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Амурской области.

Работа над созданием книги началась еще в 2017 году, сведения приходилось искать в различных музеях и архивах, в том числе запрашивали информацию из других регионов. Над собранным материалом еще будет работать дизайнер. Название книги – «Амурские стражи правопорядка из года в год, из века в век». Его выбрали по результатам специального конкурса, на который со всей области прислали 122 варианта. В итоге по решению оргкомитета взяли вариант, предложенный специалистом по автоматике одного из предприятий Свободного Алексеем Дыма. Поздравят победителя в день презентации издания. Подготовить ее должны к празднованию 300-летия российской полиции – 7 июня 2018 года.

На создание книги из федерального бюджета выделено 599 700 рублей. Первоначально издадут 300 экземпляров. Как их станут распространять, еще не решено, рассказали в амурской полиции. На сегодняшний день в органах внутренних дел Амурской области работают более 4 000 сотрудников.