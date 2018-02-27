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27февраля
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сегодня, 11:02 1

Амурские пенсионеры досрочно получат пенсии на почте за 8 марта

Амурские пенсионеры досрочно получат пенсии на почте за 8 марта
Фото: samso.ru

Региональные отделения Пенсионного фонда и «Почты России» определили график выплат пенсий за 8 марта. В Международный женский день все отделения почты в Амурской области будут закрыты. Выплата пенсий за этот день будет произведена заранее.

Выплата пенсий в Приамурье через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 числа. Пенсионерам, чья дата выплаты приходится на 8 марта, пенсии выплатят 5, 6 и 7 марта. При этом 7 марта является предпраздничным днем, и режим работы почтовых отделений будет сокращен на 1 час.

Самостоятельно забрать пенсию на почте амурчане могут в любой из указанных дней. Точную дату, когда выплату принесут на дом, следует уточнить в своем почтовом отделении, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

9 марта почтовые отделения будут работать по графику субботы, а 10 и 11 марта – по установленному графику.

Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, изменений не ожидается. Зачисление через банки большинству происходит с 15 по 22 числа каждого месяца, а гражданам от 70 лет и старше – после 10 числа. Тем же пенсионерам, кому пенсия назначена после ноября 2015 года, зачисление производится после 21 числа.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области, на сегодняшний день в регионе проживают 234 тысячи пенсионеров. 51 % из них получают выплаты через «Почту России».

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#Пенсионный фонд

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    11 часов назад

    тупой заголовок, ну

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