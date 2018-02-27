Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:54 0

Мотострелки в Приамурье подняты по тревоге, чтобы остановить нападение «противника»

Мотострелки в Приамурье подняты по тревоге, чтобы остановить нападение «противника»
Фото: politikus.ru

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области были подняты по учебной тревоге. Они совершили марш на штатной технике, во время которого военным пришлось отразить нападение из засады условных диверсантов.

В рамках тактического учения мотострелкам также предстоит отразить наступление превосходящих сил «противника», рассказал ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. «К учению привлечено более 700 человек, задействовано около 170 единиц военной и специальной техники», – сообщил Гордеев.

По сценарию учения, военнослужащие совершили марш в заданный район на штатной технике, во время которого им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. На солдат устроили «засаду». Прибыв в район сосредоточения, мотострелки с учетом ландшафта оборудовали оборонительные рубежи и запасные позиции.

«В ходе практической части учения военнослужащие отработают задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом сложившейся обстановки учебного боя с целью нанести максимальные потери условному противнику. Кроме того, расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" выполнят уничтожение мишеней, имитирующих как вертолеты противника, так и беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку на линии соприкосновения», – рассказал Александр Гордеев.

Особое внимание будет уделяться организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В конце учения состоится этап боевой стрельбы из штатного вооружения и техники, в частности танков Т-72Б и БМП-2 на полигоне Трехречье.

Просмотров всего: 365

#военные #учения

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 23

Мать погибшего в Приамурье солдата: меня обманули, я хоронила сына за свой счет
Культура 1

В Благовещенске барды спели про армейские будни и службу в ГДР
Происшествия 1

Погибшего в Амурской области срочника похоронили на родине

Общество 3

В Благовещенске снимают «Эхо войны» с участниками боевых действий