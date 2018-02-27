Мотострелки в Приамурье подняты по тревоге, чтобы остановить нападение «противника»

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Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области были подняты по учебной тревоге. Они совершили марш на штатной технике, во время которого военным пришлось отразить нападение из засады условных диверсантов.

В рамках тактического учения мотострелкам также предстоит отразить наступление превосходящих сил «противника», рассказал ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев. «К учению привлечено более 700 человек, задействовано около 170 единиц военной и специальной техники», – сообщил Гордеев.

По сценарию учения, военнослужащие совершили марш в заданный район на штатной технике, во время которого им пришлось отразить нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. На солдат устроили «засаду». Прибыв в район сосредоточения, мотострелки с учетом ландшафта оборудовали оборонительные рубежи и запасные позиции.

«В ходе практической части учения военнослужащие отработают задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом сложившейся обстановки учебного боя с целью нанести максимальные потери условному противнику. Кроме того, расчеты зенитных самоходных установок "Шилка" выполнят уничтожение мишеней, имитирующих как вертолеты противника, так и беспилотные летательные аппараты, ведущие разведку на линии соприкосновения», – рассказал Александр Гордеев.

Особое внимание будет уделяться организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы. В конце учения состоится этап боевой стрельбы из штатного вооружения и техники, в частности танков Т-72Б и БМП-2 на полигоне Трехречье.