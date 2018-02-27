Поклонники Бузовой встретили ее в аэропорту Благовещенска (видео)

В Благовещенск 27 февраля прилетела телеведущая и певица Ольга Бузова. В семь часов утра она выложила видео в Инстаграм, снятое в аэропорту областного центра. На месте ее встречали фанаты – команда поклонников с плакатами в руках ждала Ольгу с пяти часов утра.

Вышедшая из самолета звездная гостья сразу оповестила о своем прибытии подписчиков в Инстаграме. «Мы прилетели, нас встретили с цветами организаторы, на улице минус 27, и сегодня у нас состоится концерт», – рассказала в соцсетях Ольга Бузова.

Потом она увидела поклонников, ожидавших ее в аэропорту. Несколько парней и девушек с плакатами восторженно закричали при виде артистки. Ольга обнялась с фанатами и спела вместе с ними отрывок из ее песни «Мои люди всегда со мной», звучавшей фоном.

Один из фанатов надел футболку с фотографией, отредактированной в спецпрограмме, где изображены он и Ольга. По словам молодого человека Ольга Бузова оценила такой ход.

«Она очень красивая, среднего роста, всех обнимала, сказала, что всех ждет на концерте. И у меня была футболка с ней, она сказала, что ей очень понравилось и она будет рада видеть меня на концерте. Она несколько раз выкладывала "стори"с, потом отдельно делала пост в Инстаграме. Мы хотели попасть в фан-клуб Ольги, который создавался в городе специально к ее приезду, но мы туда не попали и решили сами сделать это все. Я очень давно ее поклонник и сегодня обязательно пойду на концерт», – поделился впечатлениями молодой человек.

После Ольга направилась в гостиницу, видео оттуда она также выложила в соцсети. Девушку приятно удивило наличие кухни в ее номере. Но она пожаловалась на холод за окном и выразила опасения, что может простудиться.

Сегодня вечером Ольга Бузова даст концерт в ОКЦ. Начало в 19:00.