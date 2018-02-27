В Екатеринославке за долгое устранение аварии коммунальщиков оштрафовали на 500 рублей

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Прокуратура Октябрьского района провела проверку по факту нарушения бесперебойного водоснабжения жилых домов в селе Екатеринославка. Ресурсоснабжающую организацию привлекли к административной ответственности. За долгое отсутствие воды коммунальщиков оштрафовали на 500 рублей.

Установлено, что с 7 часов утра 8 декабря до 18 часов 20 минут 9 декабря 2017 года, то есть более 35 часов, жители 10 домов, расположенных по улице 70-летия Октября, оставались без водоснабжения. Виной тому авария, ее причиной стало промерзание ствола водонапорной башни «Рожнова» ВБР-15. Чтобы устранить проблему, ресурсоснабжающая организация ООО «Жилкомсервис» принялась растапливать лед. Но на эти работы ушло больше времени, чем полагается.

По информации прокуратуры, согласно пункту 11.4 СНиП 2.04.02-84, водопроводы села Екатеринославка, где проживают 9 383 человека, относятся ко второй категории. То есть при диаметре труб свыше 400 и до 1 000 миллиметров при глубине залегания труб до 2 метров расчетное время ликвидации аварии составляет не более 18 часов.

По данному факту прокурор Октябрьского района в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис» возбудил дело об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, совершенное должностным лицом), которое для рассмотрения по существу направлено в жилищную инспекцию Амурской области

Требования прокурора удовлетворены: 25 января 2018 генеральный директор компании признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.