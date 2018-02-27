Минтруд увеличит пособие по безработице в России

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Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, благодаря которому в России вырастет пособие по безработице. Документ коснется также условий назначения и сроков выплат.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, которые устанавливаются ежегодно правительством РФ и упростить условия признания гражданина безработным.

«В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», – пояснили в пресс-службе.

В Минтруде прокомментировали заявления главы Счетной палаты России Татьяны Голиковой, которая раскритиковала размеры пособия по безработице в России и порядок его выплаты. Как заявила Голикова в интервью журналистам, минимальный размер пособия в России составляет всего 850 рублей, а максимальный – 4 900 рублей. При этом даже самое большое пособие не дотягивает до половины МРОТ.

По мнению Голиковой, сложный порядок получения пособия и его небольшой размер приводят к тому, что регистрируемая безработица в стране значительно меньше реальной – регистрируется лишь каждый пятый безработный (0,8 миллиона из 4 миллионов человек).