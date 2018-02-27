Житель Бурейского района воровал вещи у односельчан

Фото: sakhalife.ru

Бурейский районный суд признал виновным 35-летнего местного жителя, обвиняемого в кражах. Осужденный похитил у одной из организаций кабель, обрезав его ножом. Также он воровал из частных домов и придомовых территорий односельчан.

Общая сумма ущерба составила более 50 000 рублей, сообщает амурское управление МВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. По всем фактам следователи МО МВД России «Бурейский» возбудили уголовные дела. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Екатерина PL