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26 февраля 2018, 21:54 1

В селе Чигири борются с крупным пожаром (видео)

В селе Чигири борются с крупным пожаром (видео)

Вечером 26 февраля в селе Чигири произошел крупный пожар. По информации очевидцев, загорелось строение, расположенное по адресу: улица Центральная, 4/1, где находится авторемонтное предприятие.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в Чигирях загорелся двухэтажный бокс. Пожарные работают на месте происшествия.

Видео: instagram.com/blag_dtp

«Привлечены пожарные подразделения от всех пожарных частей города. Это пожарная часть № 1, пожарная часть № 2, специализированная пожарно-спасательная часть, пожарная часть № 12, а также пожарный пост от села Чигири», – сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия

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