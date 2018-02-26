«Слезы на глазах»: как благовещенцы болели за российских хоккеистов на Олимпиаде (видео)

За россиян болели от мало до велика. Свои кулачки держали и юные спортсмены из благовещенской хоккейной команды «Амурские рыси». Они недавно вернулись с соревнований, где победили. В награду им досталась форма, которую специально пошили для российских хоккеистов. В итоге ее запретили, и спортсмены выходили на лед в красной форме, без триколора.

Первый гол пришлось ждать долгих 20 минут. Счет открыл Вячеслав Войнов. Точный бросок по воротам он нанес за полсекунды до сирены. Но уже в середине второго периода немцы восстановили паритет – 1:1.

Поболеть за российских хоккеистов многие горожане отправились в кафе и бары. Там и официанты прерывались от работы, чтобы хоть немного взглянуть на решающий матч.

«Хоть у нас и не профилируется на спортивные трансляции, но звонков было максимально много. Все интересовались, переживали за сборную, хоть и нейтральный флаг, это, наверное, еще больше сплотило людей. Поэтому мы решили все-таки пойти навстречу и показать у себя трансляцию», – рассказывает управляющий благовещенским баром Максим Гнездилов.

Перед игрой многие были уверены в легкой победе россиян. Но немцы не собирались отступать. Основное время закончилось со счетом 3:3. Сравнять счет и продолжить бороться за медали россиянам удалось на последней минуте и в меньшинстве.

«Я не то, что чувствую. Мне кажется, я взорвусь от напряжения. Немцы молодцы, конечно. Хорошую игру показывают. Я думаю, нам, на самом деле, везет. Хотя могли бы играть лучше, может быть, устали морально», – поделился мнением один из болельщиков.

«Мы ждем этой победы с 92 года. Когда мы еще маленькие были. Ждем золото Олимпиады. Пусть игроки НХЛ не приехали, но, все равно, это же Олимпиада!» – высказался другой горожанин.

«Мы уверены, что Россия победит. Россия – чемпион! Хоть мы и выступаем под нейтральным флагом, но все равно – белый, синий, красный – это наши цвета», – сказал еще один.

После такой игры россияне не могли упустить победу. На 11-й минуте победную шайбу в ворота немцев закатил 20-летний Кирилл Капризов.

«Это просто драйв! Валидол был нужен. 45-й год, и сейчас вот – 2018-й. Все-таки верить надо до последнего в Россию», – сказал после победы один из горожан.

«Наши не могут играть, не потрепав нервы болельщикам. Только так играют. Прямо сильно переживали», – отметил еще один мужчина.

«Ребята вообще молодцы. Видите, слезы на глазах выступили. Переживали очень сильно», – поделился другой болельщик.

Некоторые благовещенцы наблюдали за историческим матчем на месте событий – в Корее.

В фанатской атрибутике за финалом следил и губернатор Приамурья. Вместе с супругой он сфотографировался на фоне ледовой арены, а некоторые подписчики решили, что Александр Козлов находился в Корее. На самом деле снимок сделали на фоне телевизора.