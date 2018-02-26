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26февраля
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Рогозин сообщил о скором завершении строительства первой очереди Восточного

Рогозин сообщил о скором завершении строительства первой очереди Восточного
Фото: smitsmitty.livejournal.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин дал интервью газете «Коммерсант», в котором речь шла о планах по перевооружению армии, развитию Арктики и освоению космоса. Затронули в разговоре и Восточный. Рогозин сообщил, что скоро завершится возведение первой очереди космодрома.

«Строительство первой очереди находится в завершающей стадии: из 19 объектов Восточного завершены пять, еще шесть имеют высокую строительную готовность. Из объектов жилищного фонда завершено строительство шести жилых домов, седьмой жилой дом планируется к сдаче в июне. В целом структура первой очереди космодрома создана, проводится работа по ее совершенствованию», – сказал вице-премьер.

Он также рассказал о ходе строительства на космодроме стартового стола под сверхтяжелую ракету-носитель «Ангара». По словам Рогозина, пуск запланирован на 2021 год.

«(…) коллегия ВПК настаивает на том, чтобы стартовый стол был универсальным для всего ракетного семейства "Ангары", в том числе – с водородным блоком для вывода на опорную орбиту 37 тонн нагрузки. Собственно, сейчас и развернуты работы по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса "Амур" для ракеты-носителя "Ангара-А5". Задача: после незначительной модернизации стартового комплекса обеспечивать пуски ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В"», – сообщил Дмитрий Рогозин.

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#космодром #строительство

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