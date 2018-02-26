Обналичивать средства с банковских карт в Приамурье можно будет через торговые точки

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В Амурской области у владельцев банковских карт в скором времени появится дополнительная возможность. Они смогут обналичивать средства с «пластика» через торговые точки. Об этом шла речь 26 февраля на совещании под руководством главы Приамурья.

«У людей возникают такие ситуации, когда они получают зарплату на банковскую карту, но не всегда могут снять наличные деньги, или банкоматы не работают, или вовсе отсутствуют в селе. Если нет банкомата, то встает вопрос и по уплате госпошлин и других платежей через терминалы. Во время последней поездки "Открытого правительства" мы обсуждали эти проблемы с руководителем Благовещенского отделения Сбербанка, были даны соответствующие поручения профильным министерствам», – сказал губернатор.

О невозможности снять средства в отдаленных населенных пунктах области, неудобном графике работы отделений банка и невозможности получения банковского кредита неоднократно говорили амурчане в ходе работы «Открытого правительства».

Как доложил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Приамурья Сергей Дмитриенко, в 2017 году на встречах с жителями и предпринимателями проблемы снятия денег с банкоматов поднимались в 8 районах области. Либо банкоматы требуют замены, либо вовсе отсутствуют.

«Во втором квартале нынешнего года в Приамурье начнут обналичивать деньги с банковских карт в торговых точках торговых сетей – партнерах банка. Также в 2017-2018 годах планируется установить и заменить порядка 107 банкоматов по всей области. Стараемся устанавливать банкоматы, выдающие и принимающие наличные средства. За прошедший год в 20 отделениях Сбербанка в населенных пунктах области было изменено расписание работы», – цитирует управляющего Благовещенского отделения Дальневосточного Сбербанка Сергея Исачкина пресс-служба правительства Амурской области.