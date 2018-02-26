Число резидентов ТОР «Белогорск» увеличилось до пяти

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На территории опережающего развития «Белогорск» зарегистрировали пятого резидента. 22 февраля «Корпорацией развития Дальнего Востока» было подписано свидетельство о внесении в реестр резидентов ООО «Крепость».

Компания должна создать предприятие по производству облицовочного кирпича «Лего». Это эффективный строительный материал, улучшающий теплотехнические свойства стен. Он позволяет уменьшить толщину стен в сравнении со стенами, выполненными из обыкновенного кирпича, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Планируется смонтировать и запустить в эксплуатацию комплекс по производству лего-кирпича проектной мощностью 600 тысяч штук в год. В том числе будет производиться облицовочный неокрашенный и облицовочный цветной кирпич. Это позволит частично удовлетворить потребности в кирпиче такого качества на территории Приамурья, отмечает пресс-служба.

Реализовываться продукция будет на российском рынке.

Как рассказали в отделе развития ТОР и инвестиций администрации Белогорска, для реализации проекта требуется приобрести спецоборудование, произвести реконструкцию производственного цеха, построить склад открытого типа. Площадь застройки составит более 9 тысяч квадратных метров. При этом все необходимое для производства такого кирпича сырье имеется в свободной продаже на региональном рынке.

Выход на проектную мощность предприятия запланирован на первый квартал 2019 года. Реализация проекта позволит создать 9 новых рабочих мест.