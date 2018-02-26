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26февраля
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сегодня, 19:39 0

В Благовещенском районе угнали автомобиль такси, угрожая ножом водителю

В Благовещенском районе угнали автомобиль такси, угрожая ножом водителю
Фото: kurer-sreda.ru

В Благовещенском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси. Мужчина, угрожая ножом таксисту, завладел его транспортным средством. Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе.

Предварительно установлено, что злоумышленник сел в салон автомобиля и, угрожая таксисту ножом, потребовал отвезти его в город. Водитель, лишившийся авто, обратился в полицию. Стражи порядка установили, что к угону машины причастен житель одного из сел Благовещенского района. Он был задержан участковым полиции и сотрудниками пограничного управления ФСБ в районе КПП села Марково и доставлен в дежурную часть.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Амурчанину грозит наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт

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