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26февраля
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сегодня, 19:19 0

В Приамурье экс-начальник почтового отделения отправится в колонию за махинации

В Приамурье экс-начальник почтового отделения отправится в колонию за махинации
Фото: vvmvd.ru

В Амурской области к реальному сроку лишения свободы приговорили бывшего начальника сельского почтового отделения. Женщина была признана виновной в присвоении денежных средств.

Судом установлено, что амурчанка в период с мая по июнь 2017 года тайно изъяла и обратила в свою собственность деньги, которые поступили за ценные посылки наложенным платежом. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 48 тысяч рублей.

Прокуратура Амурской области сообщает, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в 2017 году, в том числе в виде реального лишения свободы, однако должных выводов не сделала.

Суд при назначении наказания учел рецидив и приговорил амурчанку к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Благовещенского почтамта и взыскал с виновницы ущерб – более 48 тысяч рублей.

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#закон #криминал #суды

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