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26февраля
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Дальний Восток – лидер по приросту Интернета в России

По распространению Интернета Дальний Восток держит лидерство последние несколько лет, а цифровым телевещанием охвачено максимальное число населенных пунктов. О развитии инфраструктуры на Дальневосточном медиафоруме рассказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Сегодня на Дальнем Востоке проживает 5 % населения страны, а объектов цифровой инфраструктуры на этой территории 20 % от общего числа. Причина – большая территория и низкая плотность населения. Отвечая на вопросы журналистов, замминистра заявил, что введение третьего мультиплекса сейчас не обсуждается.

«Если в среднем в европейской части страны один объект приходится на 40 000 человек, то на Дальнем Востоке – один на 9 000 человек. Это как раз демонстрация того, каким образом мы занимаемся в том числе развитием инфраструктуры Дальнего Востока. К сожалению, с Интернетом все еще не так хорошо обстоит. Хотя отрадно признать, что в последние несколько лет Дальний Восток держит лидерство по темпам прироста Интернета. Мы надеемся, что эта тенденция будет продолжена», – заявил Алексей Волин.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ стал участником дискуссионной площадкой «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке». С нее открылся Дальневосточный медиафорум, который 26 февраля стартовал в Хабаровске.

«В процессе создания инфраструктуры цифрового телевидения появились технологии, которые позволяют при помощи спутниковых тарелок телевизионных принимать спутниковый Интернет и раздавать его вокруг небольших населенных пунктов. Представители российской теле-радиовещательной сети (РТРС) как раз именно здесь, в Хабаровске, разработали эти технологии, и во многих населенных пунктах Дальнего Востока, удаленно в том числе, при их помощи появляется возможность спутникового Интернета», – рассказал замминистра связи и массовых коммуникаций России.

В качестве примера привели Хабаровский край, где в два отдаленных населенных пункта подается электричество летом по 12 часов в сутки, и при этом там установлены вышки цифрового вещания.

Дальневосточный медиафорум собрал в Хабаровске около 1 200 участников. Организаторами мероприятия выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и правительство Хабаровского края.

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#интернет #связь

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