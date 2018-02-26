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В Благовещенске пожилых горожанок поздравят с 8 Марта цветами из Голландии

В Благовещенске пожилых горожанок поздравят с 8 Марта цветами из Голландии
Фото: buket-barnaul.ru

Благовещенский волонтер Игорь Меметов задумал провести акцию к Международному женскому дню. Он планирует вместе с волонтерами и обычными горожанами поздравить с 8 Марта пожилых благовещенок, вручив им тюльпаны из Голландии. Для проведения акции Игорю требуется помощь жителей города.

Волонтер рассказал ИА «Амур.инфо», что в прошлом году в Благовещенске проводилась подобная акция. Тогда цветы представительницам прекрасного пола, независимо от возраста, раздавали на улице. В этом году мероприятие также состоится, но в несколько ином формате.

«В планах раздать цветы одиноким бабушкам, которые находятся в домах престарелых или в домах ветеранов. Приехать к ним с волонтерами – может быть, и обычные горожане захотят уделить 3-5 минут, – подарить цветок, открытку и поздравить с Международным женским днем», – говорит Игорь Меметов.

Он отмечает, что по сравнению с прошлым годом цветы подорожали, и один материальную нагрузку акции он не вытянет. Поэтому волонтер просит неравнодушных горожан помочь в покупке тюльпанов. Желающие могут перечислить средства на карту Сбербанка: 4276 0300 1672 2007, с пометкой «на цветы». Телефон для связи: 8-929-491-14-07 (Игорь Меметов).

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#праздники

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Комментарии
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  • Марсиянин с другой планеты

    Марсиянин с другой планеты
    31 минута назад

    Здравствуйте! Не знаю, может кого то я раздражаю, кому то не нравлюсь, кто то меня поддерживает. Но в данный момент идёт речь вовсе не обо мне, просто я хочу, чтоб вы поддержали меня. Я понимаю у кого то возникает сомнения, согласен понимаю, я готов каждому отправлять скрины о переводах. Если таковы будут, либо может есть люди которые смогут самостоятельно заказать эти цветы. Спасибо заранее каждому

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