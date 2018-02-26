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Юные благовещенцы примут участие в «Неделе детской моды»

Юные благовещенцы примут участие в «Неделе детской моды»

В Благовещенске началась подготовка к ежегодному фестивалю «Поколение NEXT». В этом году мероприятие станет более масштабным и получит новое название – «Неделя детской моды». Участницы будущих показов прошли подготовительную фотосессию. В ней приняли участие 30 фотомоделей от 4 до 14 лет.

Среди участниц как любители, так и ученицы модельных агентств Благовещенска. Фотоконкурс – один из этапов фестиваля. Жюри будет оценивать фотографии, также дети примут участие в дефиле, покажут актерское мастерство.

«В конкурсе участвуют, как дети с кастинга, так и наши дети из студии. Победить может любой, независимо, пришел он три недели назад, либо занимается в студии несколько лет. Все зависит от самой девочки, её работоспособности, от её умений, качеств», – рассказала организатор «Недели детской моды» Ирина Стаценко.

Фестиваль «Поколение NEXT» проходит в Благовещенке с 2008 года. Его проводит модельное агентство «Жираф». Ежегодно участники мероприятия демонстрируют коллекции одежды, принимают участие в интересных встречах, экскурсиях, мастер-классах.

В прошлом году впервые на подиум вышли «солнечные дети», участие в показе принял и мальчик на инвалидной коляске. В этом году модное мероприятие пройдет с 10 по 17 марта в Амурском областном доме народного творчества.

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#дети #культура

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