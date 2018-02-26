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сегодня, 17:44 3

В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье

В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье
Фото: donnews.ru

В аэропорту Хабаровска сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО задержали необычный груз. В ящике находилась живая львица. Животное собирались переправить в Приамурье, сообщает ИА «PenzaNews».

На львицу по кличке Кира не было ветеринарно-сопроводительных документов. Зверя доставили авиарейсом из Пензы. «Живой груз задержан до предоставления документов», – сообщили агентству в ведомстве.

По данному факту возбуждено административное производство.

«Животное было чипировано, но не было информации, является ли она переносчиком болезней, (...) а также данных о прививках», – говорят в управлении.

В ведомстве пояснили, что молодая хищница родилась 15 октября 2017 года. Ее перевозили для частного владельца в город Зея Амурской области.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Мало нам собак бродячих, ещё и львов завезут :)

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье



    и что ей предъявляют?

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    бузову штоле?

    тожеж типа свеЦкая львитса

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