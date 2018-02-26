В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье
В аэропорту Хабаровска сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО задержали необычный груз. В ящике находилась живая львица. Животное собирались переправить в Приамурье, сообщает ИА «PenzaNews».
На львицу по кличке Кира не было ветеринарно-сопроводительных документов. Зверя доставили авиарейсом из Пензы. «Живой груз задержан до предоставления документов», – сообщили агентству в ведомстве.
По данному факту возбуждено административное производство.
«Животное было чипировано, но не было информации, является ли она переносчиком болезней, (...) а также данных о прививках», – говорят в управлении.
В ведомстве пояснили, что молодая хищница родилась 15 октября 2017 года. Ее перевозили для частного владельца в город Зея Амурской области.
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