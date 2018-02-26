Благовещенца, родившегося во время финального матча по хоккею, назвали в честь Никиты Гусева

Финальный хоккейный матч смотрели даже в роддоме. С 1992 года Россия ни разу не завоевывала олимпийское золото в этом виде спорта. Поэтому, когда врачи пошли принимать роды, им постоянно сообщали свежую информацию о ходе матча. Так они вместе с роженицей и узнали о дубле, который исполнил российский хоккеист.

«Родов было девять за сутки, – рассказал акушер-гинеколог Сергей Петров. – Эти роды совпали с финальным матчем на Олимпиаде, когда Никита Гусев забил свои два гола. И эти роды стали историческими. Родился мальчик, и мама спросила: а как фамилия хоккеиста? – Гусев. – А как зовут? – Никита. – Значит, будет Никита».

Новорожденного оценили на 8–9 баллов, его вес – 3,790 килограмма. Сергей Николаевич признался, что роды запомнились только в связи с таким знаменательным событием. И, по его мнению, это хорошо. Потому что обычно роды запоминаются какими-то осложнениями. Поэтому, чем меньше осложнений, тем меньше роды запоминаются.

«Мы ждали, что еще будет мальчик, которого назовут Кириллом – в честь Капризова, забившего решающий гол. Но этого не произошло», – улыбнулся врач.

Мама Никиты признается, что время родов помнит не очень хорошо.

«Конечно, было страшно, но врачи очень хорошие, помогли мне. Там было всё, как в тумане. Услышала, что врачи обсуждают гол, спросила, как зовут хоккеиста. И решила назвать так сына. Решение, конечно, было не окончательное. Потом с мужем поговорила, посоветовалась», – рассказала девушка.

Молодому отцу идея с именем понравилась. Признался, что думали назвать сына Ильей. Но Никита ему понравилось. Тем более что он тоже смотрел матч, болел за Россию и за Никиту Гусева, который забил два гола.

Молодые родители уже обсудили и решили: раз уж так всё получилось, то в будущем сына отдадут в хоккей.