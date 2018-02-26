Китай снял запрет на импорт амурской пшеницы

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«Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая», — говорится на сайте главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Помимо Амурской области, запрет также был снят на импорт зерна из Красноярского и Алтайского краев, Челябинской, Новосибирской и Омской областей.

При этом формально вывозить пшеницу в Китай предприятия Приамурья могли еще с ноября 2017 года. Это было предусмотрено подписанным китайской стороной протоколом о фитосанитарных требованиях к экспорту пшеницы в КНР от 1 ноября 2017. Чтобы регион попал в список экспортеров в область приезжали специалисты главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Совместно в амурским минсельхозом и Россельхознадзором китайские специалисты объезжали потенциальные предприятия-экспортеры. Побывали в полях, обследовали склады для хранения, изучили оборудование, на котором проводится проверка зерна, рассказали в амурском минсельхозе.

Больше всего китайских представителей интересовало, есть ли в Амурской области карликовая головня пшеницы – болезнь, которая приводит к большим убыткам в части урожайности. В Приамурье эта опасная карантинная для КНР болезнь не была зарегистрирована ни разу, сообщили в управлении Россельхознадзора по Амурской области. Там также пояснили, что, несмотря на формальное разрешение вывозить пшеницу в Китай, делать это пока невозможно.

«Для этого у нас еще организации должны находиться в реестре экспортеров. По сое такой реестр есть, а вот по пшенице пока нет. Как только разрешили ввоз, предприятия начали подавать заявки, в области это 3-4 крупных предприятия. Они только подали заявку на Москву, эта заявка согласуется с китайской стороной. И пока не появится реестр – список экспортеров, они ввозить в Китай пшеницу не могут. Три месяца уже идет согласование. Список будет размещен на сайт федерального Россельхознадзора. По крайней мере, на той неделе список не обновлялся», – рассказала Галина Гребенюк, заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений управления Россельхознадзора по Амурской области.

«Экспорт амурской пшеницы в Китай, безусловно, открывает новые возможности расширения рынков сбыта нашей продукции. Наши сегодняшние объемы – это примерно 200-300 тысяч тонн пшеницы в год. В основном реализуется зерно внутри региона и в ближайшие регионы – Якутию, Приморье, Хабаровский край – для животноводства. В случае если будет налажено нормальное сотрудничество с Китаем, это может повлечь за собой увеличение посевных площадей. А это в свою очередь приведет к улучшение севооборота. У нас сейчас пока перекос в сторону сои», – рассказал Владимир Гутник, замминистра сельского хозяйства Амурской области.