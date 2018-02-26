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26февраля
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сегодня, 17:29 0

В Сковородинском районе установлен контрольный пост в связи с ящуром

В Сковородинском районе установлен контрольный пост в связи с ящуром
Фото: amic.ru

В районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района установили временный пост ветеринарного контроля. Это связано с тем, что в соседнем регионе – Забайкальском крае – зафиксированы вспышки ящура. По данным на 26 февраля, в Забайкалье выявлено уже 27 очагов заболевания животных в пяти населенных пунктах.

Об установлении временного поста в Сковородинском районе распорядился губернатор Амурской области Александр Козлов. По оценкам специалистов, ситуация в соседнем регионе очень серьезная. Амурская область – в зоне риска.

Сейчас задача областного управления ветеринарии и племенного животноводства – не допустить возникновения заболевания на территории Приамурья.

Временный пост ветеринарного контроля установлен на 826-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. На нем круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, инспекторы управления ветеринарии и Россельхознадзора. Идет досмотр автомобилей на предмет вывоза из «зараженной зоны» живых животных и продуктов животного происхождения, сообщает управление ветеринарии Амурской области.

В последний раз ящур на территории Приамурья был в 2013 году. Тогда в регионе фиксировали 8 очагов заболевания. Аграрии понесли огромные убытки – было уничтожено 1 580 голов животных, ущерб составил порядка 21 миллиона рублей.

«Амурские сельхозживотные от ящура привиты. Все возможные в данной ситуации меры управление предпринимает в полном объеме. Но, к сожалению, остается риск заноса вируса на территорию области, в том числе дикими косулями и кабанами во время сезонных миграций. Поэтому жителей Приамурья хотелось бы призвать к здравому смыслу и попросить соблюдать элементарные правила – не приобретать животных, сомнительные корма и мясо без ветеринарных сопроводительных документов, не нарушать правила содержания сельскохозяйственных животных и вовремя проводить вакцинацию», – прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Помимо крупного рогатого скота, ящур угрожает козам, овцам и свиньям.

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#животные #происшествия

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