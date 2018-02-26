Благовещенский режиссер шесть лет работал над полнометражным фильмом
Благовещенский режиссер Сергей Храмых снял фильм, который он хочет показать на большом экране. Работа над криминальной комедией под названием «Кто есть кто, или Ограбление по...» продолжалась шесть лет. В эти выходные в городе прошел закрытый показ, на него пригласили ограниченное количество зрителей.
Комедия длится два часа. По сюжету, друзья объединяются, чтобы ограбить турагентство, но в итоге теряют украденные деньги. Куда все-таки делись сумки с миллионами рублей, выясняют весь фильм, а заодно раскрывают личность каждого героя.
Фильм снимали в Благовещенске, участие в нем приняли более ста человек, в том числе известные амурские шоумены Макс Радман и Владас Дедонис.
Съемки длились четыре года, еще два года занял монтаж. Теперь режиссер и сценарист фильма Сергей Храмых строит планы продвинуть свою картину на большой экран. Для этого фильм должен получить прокатное удостоверение, и тогда амурчане смогут увидеть его в кинотеатрах.
Сергей Храмых получил известность благодаря своему фильму о ветеране Великой Отечественной войны. Лента называлась «Здравствуй, малыш». Она завоевала гран-при на амурском фестивале кино «Кинамур», потом фильм показали на «Амурской осени». Также короткометражка взяла призы на фестивале в Санкт-Петербурге, в Германии и была показана в крупных российских городах.
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