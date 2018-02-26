Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:57 0

Благовещенского футболиста дисквалифицировали за нецензурное высказывание

Благовещенского футболиста дисквалифицировали за нецензурное высказывание
Фото: cphpost.dk

На днях состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Амурской областной общественной организации «Футбольный союз». Он постановил дисквалифицировать игрока команды ФК «Благовещенск-В» Александра Богачева. Причиной стало нецензурное высказывание спортсмена.

Инцидент произошел во время матча открытого первенства Благовещенска по мини-футболу между командами ФК «Благовещенск-В» и МФК «Орион», который прошел 21 февраля. Богачев допустил нецензурное высказывание в адрес судьи. Теперь футболист дисквалифицирован на три очередных игры в турнирах или соревнованиях по мини-футболу, проводимых под эгидой «Футбольного союза».

Срок дисквалификации Александра Богачева исчисляется с 24 февраля, сообщается на официальном сайте «Амурского футбольного союза».

Просмотров всего: 462

#происшествия #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенском районе угнали автомобиль такси, угрожая ножом водителю
Происшествия 3

В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье

Общество 2

Благовещенца, родившегося во время финального матча по хоккею, назвали в честь Никиты Гусева
Происшествия

В Сковородинском районе установлен контрольный пост в связи с ящуром