Благовещенского футболиста дисквалифицировали за нецензурное высказывание

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На днях состоялось очередное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Амурской областной общественной организации «Футбольный союз». Он постановил дисквалифицировать игрока команды ФК «Благовещенск-В» Александра Богачева. Причиной стало нецензурное высказывание спортсмена.

Инцидент произошел во время матча открытого первенства Благовещенска по мини-футболу между командами ФК «Благовещенск-В» и МФК «Орион», который прошел 21 февраля. Богачев допустил нецензурное высказывание в адрес судьи. Теперь футболист дисквалифицирован на три очередных игры в турнирах или соревнованиях по мини-футболу, проводимых под эгидой «Футбольного союза».

Срок дисквалификации Александра Богачева исчисляется с 24 февраля, сообщается на официальном сайте «Амурского футбольного союза».