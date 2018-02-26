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26февраля
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Благовещенский суд арестовал дебошира из Белоруссии за хулиганство в самолете

Благовещенский суд арестовал дебошира из Белоруссии за хулиганство в самолете
Фото: ren.tv

Пассажира самолета, летевшего 26 февраля рейсом Екатеринбург – Благовещенск, обвинили в мелком хулиганстве. Уроженец Белоруссии нецензурно выражался в салоне самолета и не подчинялся требованиям бортпроводников и других членов экипажа.

Благовещенский городской суд установил, что в понедельник, 26 февраля, пассажир самолета сообщением Екатеринбург – Благовещенск неоднократно выражался нецензурной бранью в присутствии граждан. Требованиям командира воздушного судна прекратить противоправные действия не подчинялся и отвечал громкими грубыми выражениями.

Бортпроводники в суде показали, что при наборе самолетом высоты пассажир начал самовольно передвигаться по борту воздушного судна, отказывался вернуться на место и пристегнуться.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся.

Суд, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, признал пассажира виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 12 суток, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Забайкальское линейное управление на транспорте также сообщило о происшествии. В их информации указывается, что пассажир находился на борту самолета с признаками алкогольного опьянения.

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#происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • v77

    v77
    3 часа назад

    Чем руководствуются такие, так называемые граждане, а по-просту быдло, нарушая порядок в самолете, а по-простому навлекая экипаж совершить вынужденную незапланированную посадку и подвергая опасности жизни пассажиров? Это каким надо быть придурком чтобы совершать то, что совершал этот чудак? Мне кажется, таких изначально необходимо протестировать в психиатрических клиниках на предмет нарушения ментального здоровья. А если окажется что здоровье не причем - карать более жестоко, чем эти несчастные 12 суток.

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