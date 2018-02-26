Обиженный житель Белогорска «заминировал» офис сотового оператора

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Житель Белогорска 1989 года рождения сообщил о ложном минировании. Сделал он это после того, как повздорил с представителем сотового оператора. В итоге молодому человеку пришла в голову мысль отомстить компании.

24 февраля молодой человек пришел в офис одного из сотовых операторов. Мужчина оформил пакет услуг, но по возвращении домой обнаружил, что ему подключили не то, что он хотел. Молодой человек пытался решить проблему по телефону, но на том конце провода сказали, что ничем помочь не могут.

В итоге недовольный абонент разозлился и выпил горячительного. Под действием алкоголя он вновь позвонил в справочную службу компании оператора сотовой связи, но уже не для выяснения обстоятельств. Мужчина сообщил, что в одном из офисов оператора сотовой связи заложено взрывное устройство. Но информация о минировании не подтвердилась, сообщает ИА Амур28.инфо.

В амурском управлении МВД тем временем сообщили, что сотрудники МО МВД России «Белогорский» вместе сотрудниками областного УФСБ задержали подозреваемого в сообщении о ложном минировании. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».