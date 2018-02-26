Большой зал киноцентра «Благовещенск» реконструируют и переоснастят

В декабре 2017 года у киноцентра «Благовещенск» сменился собственник, а 26 февраля 2018-го закрылся на реконструкцию большой зал кинокомплекса. Предполагается, что зал будет полностью переоборудован по последнему слову техники. Специалисты проведут замену всего кинооборудования, экрана и кресел.

Как сообщила ИА «Амур.инфо» представитель киноцентра, в зале будет установлен экран 20 метров в длину – самый большой в Амурской области. Кресла планируют заменить на широкие – категории VIP. Они отличаются особым комфортом и повышенным уровнем эргономики. Проходы между кресел, соответственно, станут шире.

Большой кинозал будет оснащен новейшим лазерным проектором, который «выдает богатые цвета с непревзойденной яркостью и производит максимальное впечатление от просмотра фильма», – отметила представитель «Благовещенска».

Еще одной особенностью нового кинозала станет звуковая система Dolby Atmos. Она считается самой продвинутой системой звука в киноиндустрии на сегодняшний день.

«Намного более реалистичным делает Dolby Atmos то, что каждый звук происходящего на экране действия приходит со всех сторон, в том числе и сверху. Это создает настоящую объемную акустическую 3D картинку. Звук окружает вас и перемещается относительно вас, так как будто вы находитесь внутри происходящего. Достигается это благодаря 64 колонкам, расположенным особым образом по всему периметру кинозала», – рассказывают в киноцентре.

Впервые Dolby Atmos презентовали в 2012 году в «Голливуде». На Дальнем Востоке в декабре 2017 года первым обладателем качественного многоканального звука стал кинотеатр во Владивостоке.

Обновления ждут весь киноцентр. К началу апреля планируется закрыть на ремонт фойе. Малые залы кинокомплекса продолжат свою работу, попасть в здание на киносеанс можно будет через боковой вход.

Завершить реконструкцию большого зала и запустить в нем кинопоказ планируется к концу мая вместе со стартом второй части фильма «Дэдпул». Полная реконструкция «Благовещенска» должна быть осуществлена к концу 2018 года.

Вопрос о том, поднимется ли цена билетов на киносеансы после реконструкции, еще не решен.