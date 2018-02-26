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26февраля
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сегодня, 16:08 19

Якутские активисты выступили против запуска ракеты с Восточного

Якутские активисты выступили против запуска ракеты с Восточного

Непосредственно перед запуском третьей по счету ракеты с космодрома Восточный в Сети появилось обращение группы активистов из Якутии. Люди потребовали приостановить пуск и «рассмотреть возможность расторжения в одностороннем порядке договора с федеральным космическим агентством Роскосмос», пишет Sakhalife.ru.

Обращение подписали более десятка человек.

Как отмечается, еще в июне 2015 года Роскосмос подписал с международным консорциумом OneWeb контракт на запуск 21 ракеты-носителя семейства «Союз» с космодромов Байконур и Восточный в течение 2018-2019 годов. Проект OneWeb предполагает обеспечение всей планеты Земля высокоскоростным (до 10 терабит в секунду) доступом в Интернет и к услугам связи – за счет группировки из 882 низкоорбитальных спутников.

Параллельно с OneWeb ведутся разработки отечественных систем спутникового интернета «Гонец» и «Экспресс-РВ». Какая из разработок будет доступна российским потребителям, пока не ясно, однако наверняка вывод спутников на орбиту будет осуществляться Роскосмосом.

Sakhalife.ru пишет, что для многих жителей Якутии это важно, поскольку часть региона не обеспечена Интернетом и качественной связью. В случае, если проекты будут воплощены в жизнь, эта проблема может решиться.

«В сухом остатке остается вопрос: так чьи интересы защищают граждане "подписанты"?.. Точно не жителей отдаленных сел и арктических улусов. А в районе Якутска и других крупных городов ступени ракет не падают…» – отмечает издание.

Третий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный состоялся 1 февраля. Ракеты вывела на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.

Просмотров всего: 1054

#космодром

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    3 часа назад

    Якутским активистам,можно на выборах президента,сделать опрос жителей,нужен ли им запуск ракет с космодрома Восточный,во благо это им или во вред,должны решать коренные жители,а не временщики,пусть выбирают,что им важнее связь или здоровье,я так думаю.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    якутские активисты тупо отрабатывают мериканский грант - ничего личного, просто бизнес.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Да причомтут американский грант? Тупо набивают себе цену. Сами. Кстати, а дархана-то скоро попрут? Оскандалилси ведь с дебошем.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    2 часа назад

    Вот вот третий запуск прошел,а они только проснулись видимо реабилитация их него президента прошла очнулся после того как аэрофлот вставил за дебош и погнал своих корманных активистов против запуска ракет но он одного не учел ,как приедет папка Рогозин как топнет ногой не ток их ломал,вон на мед не четверых у делал все сроки получили не го же рот на Восточный открывать его детище так что посмотри дальше чем кончится.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    не знаете вы якутов совсем

    ау только прав

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Если ты их так хорошо знаешь,может скажешь,почему называешь якутами?

    И почему они за якута могут и в литсо заехать?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    стуканутые патамушта

    в литцо

    вон буряты

    на ровном месте

    нож вытаскивают и по назначению применяют

    ни здрасьте ни досвидания

    азиаты

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ANTANTA

    Вот вот третий запуск прошел,а они только проснулись видимо реабилитация их него президента прошла очнулся после того как аэрофлот вставил за дебош и погнал своих корманных активистов против запуска ракет но он одного не учел ,как приедет папка Рогозин как топнет ногой не ток их ломал,вон на мед не четверых у делал все сроки получили не го же рот на Восточный открывать его детище так что посмотри дальше чем кончится.



    У якутов алмазы и они республика.

    С их мнением будут считаться.

    Какие нибудь хоть мелкие ништяки всё равно якуты получат.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Мартин Остин

    стуканутые патамушта

    в литцо

    вон буряты

    на ровном месте

    нож вытаскивают и по назначению применяют

    ни здрасьте ни досвидания

    азиаты



    нет,ты не прав

    и потому тебе низачОт

    не понял ты сути вопроса

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    да понял я

    незнаю прросто

    я ж их не по книжкам изучал

    жил там просто какое-то время

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    я их тоже не изучал

    ни по книжкам,ни вживую

    родственники там живут,к ним в гости периодически приезжаю

    много интересного про коренных рассказывают

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Семен Васильевич А.

    Если ты их так хорошо знаешь,может скажешь,почему называешь якутами?

    И почему они за якута могут и в литсо заехать?



    Вопрос, конечно, интересный)))

    Сами не хотите на него ответить?

    Бывала я в командировках с якутами))) Что ни якут, то Николаев, Семенов или Соколов))) Мож, они ваще себя русскими считают? Я с ними на эти темы не разговаривала, но мне интересно))

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    очень не любят они,когда их якутами называют

    предпочитают-"саха",это из самых ярых

    ну и те еще националисты,просто подкармливают их пока еще неплохо,вот и не бузят

    а в 90-е в городок ОМОН из Якутска загоняли-усмиряли буйных

    уж очень хотелось им в ту пору независимости

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад

    Семен Васильевич А.

    очень не любят они,когда их якутами называют

    предпочитают-"саха",это из самых ярых

    ну и те еще националисты,просто подкармливают их пока еще неплохо,вот и не бузят

    а в 90-е в городок ОМОН из Якутска загоняли-усмиряли буйных

    уж очень хотелось им в ту пору независимости



    тьфу на тебя

    ты на вопрос не ответил: почему

    я думал расклад по истории щас будет

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    52 минуты назад

    про историю Якутии не слышал,хотя,может скоро и ее придумают

    вот такие вот истории,и таки да,нельзя им с алкоголем,ибо дурные!

    ну это ты и сам в курсе

  • Oldlord

    Oldlord
    51 минута назад

    oenesterov

    якутские активисты тупо отрабатывают мериканский грант



    Чем докажешь?

    Особенно, когда сам на прикорме...



    - ничего личного, просто бизнес.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    38 минут назад

    Семен Васильевич А.

    про историю Якутии не слышал,хотя,может скоро и ее придумают

    вот такие вот истории,и таки да,нельзя им с алкоголем,ибо дурные!

    ну это ты и сам в курсе



    иди нафиг

    никто еще меня так не разводил

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    36 минут назад

    Oldlord
    oenesterov

    якутские активисты тупо отрабатывают мериканский грант



    Чем докажешь?

    Особенно, когда сам на прикорме...



    - ничего личного, просто бизнес.



    А он не докажет. У него все, кто против чего-то путинского, гранты госдеповские отрабатывают. Болезнь какая-то, вроде.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    34 минуты назад

    Мартин Остин

    Семен Васильевич А.

    про историю Якутии не слышал,хотя,может скоро и ее придумают

    вот такие вот истории,и таки да,нельзя им с алкоголем,ибо дурные!

    ну это ты и сам в курсе



    иди нафиг

    никто еще меня так не разводил



    зачем мне тебя разводить?

    я думал ты в курсе этой бытовухи

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