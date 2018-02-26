Якутские активисты выступили против запуска ракеты с Восточного

Обращение подписали более десятка человек.

Как отмечается, еще в июне 2015 года Роскосмос подписал с международным консорциумом OneWeb контракт на запуск 21 ракеты-носителя семейства «Союз» с космодромов Байконур и Восточный в течение 2018-2019 годов. Проект OneWeb предполагает обеспечение всей планеты Земля высокоскоростным (до 10 терабит в секунду) доступом в Интернет и к услугам связи – за счет группировки из 882 низкоорбитальных спутников.

Параллельно с OneWeb ведутся разработки отечественных систем спутникового интернета «Гонец» и «Экспресс-РВ». Какая из разработок будет доступна российским потребителям, пока не ясно, однако наверняка вывод спутников на орбиту будет осуществляться Роскосмосом.

Sakhalife.ru пишет, что для многих жителей Якутии это важно, поскольку часть региона не обеспечена Интернетом и качественной связью. В случае, если проекты будут воплощены в жизнь, эта проблема может решиться.

«В сухом остатке остается вопрос: так чьи интересы защищают граждане "подписанты"?.. Точно не жителей отдаленных сел и арктических улусов. А в районе Якутска и других крупных городов ступени ракет не падают…» – отмечает издание.

Третий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный состоялся 1 февраля. Ракеты вывела на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4, а также малые космические аппараты попутной нагрузки.