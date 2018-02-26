«Амурские рыси» выиграли Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»

Детская хоккейная команда из Благовещенска «Амурские рыси» приняла участие во Всероссийском финальном турнире по хоккею «Золотая шайба» среди команд, тренирующихся на открытом льду. Амурчане выиграли все матчи, самый разгромный счет был 19:0.

Турнир проходил с 17 по 23 февраля в городе Дмитров Московской области. На финальную часть приехали восемь команд из Московской, Тульской, Челябинской, Архангельской, Саратовской, Амурской областей, Республик Татарстан и Чувашия.

Сначала команда «Амурские рыси» под руководством тренера Алексея Винника прошла групповой этап. Первым соперником в группе стала команда «Союз» из Саратовской области. Счёт матча оказался разгромным – 19:0 в пользу «Рысей». Во второй игровой день амурчане обыграли тульскую команду «Мечта» – 6:1. Третий матч с командой «Кристалл» из Чувашии также завершился уверенной победой «Амурских рысей» со счетом 13:2.

По итогам групповых встреч «Амурские рыси» вышли на стыковую игру с командой «Энергия-Центр» из Московской области – самую напряженную в турнире. Первый период матча закончился со счетом 0:0. Лишь на 10 секунде второго периода «Рыси», а именно Павел Гаврилко, с передачи Виталия Чемеричкина открыл счет, забив в ворота соперника первую шайбу. На тридцатой секунде третьего периода Захар Дерябин отправил в ворота московской команды вторую шайбу. Еще через три минуты Виталий Чемеричкин забил третью шайбу. Итог встречи – 3:0.

В финале «Амурские рыси» снова встретились с тульской командой «Мечта», которая в стыковом матче смогла по буллитам обыграть челябинскую команду «Майнер». Результат финальной игры 9:2 в пользу нашей команды.

В подарок от организаторов турнира победители получили хоккейные свитеры, аналогичные тем, в которых сборная России по хоккею должна была играть на Олимпиаде 2018 в Корее.

«Стоит отметить высокий уровень организации данного турнира и справедливое судейство. Мы были приятно удивлены доброжелательным отношением к нам везде: на арене, в гостинице, с другими командами, в самолете. Получили массу положительных эмоций, впечатлений и заряд на новые достижения», – рассказал тренер Леонид Ильин.