Клиенты букмекеров в Благовещенске верили в победу российских хоккеистов

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90 % благовещенских болельщиков, делавшие ставки в одной из букмекерских контор, не сомневались, что российская хоккейная сборная выиграет олимпийское золото. Правда, никто не угадал, что победа будет одержана в дополнительный период. Были и те, кто ставил на немцев.

Хоккейный матч за первое место на Олимпиаде вызвал среди болельщиков небывалый ажиотаж, рассказали в благовещенской букмекерской конторе. Правда, сколько человек сделали ставки и какие максимальные суммы ставили, не озвучили, сославшись на коммерческую тайну. Но отметили, что среди всех игр российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Южной Корее ни одна не вызвала такого интереса, как финальная битва за золото.

«Болеть можно было прямо у нас. Так вот были даже такие посетители, которые заходили к нам только оттого, что было очень шумно и громко. Заходили просто узнать, что случилось, а в итоге оставались и делали ставки. Болели у нас в основном мужчины, но были и женщины. Игра была настолько интересная и эмоциональная, люди так кричали, что сегодня все охрипшие приходили. Некоторые возмущались, что наши в финале играли не с чехами, хотели, чтобы соперник был более сильный», – рассказала оператор букмекерской конторы.

По словам сотрудницы, в их конторе не было ни одной ставки на точный счет игры с учетом дополнительного времени. Несколько человек поставили на победу немецкой команды. Большинство же делавших ставки болельщиков были уверены, что победу российские хоккеисты одержат еще во время основного периода. Поэтому выиграть деньги они не смогли.

Однако выигрышные ставки все равно были: у тех, кто ставил на ничью в основной период.