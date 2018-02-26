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26февраля
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сегодня, 15:31 18

Ольга Бузова поинтересовалась, кто будет ее греть в Благовещенске

Ольга Бузова поинтересовалась, кто будет ее греть в Благовещенске
Фото: 24СМИ

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится к приезду в Благовещенск. В своем Инстаграме она разместила видео, посвященное предстоящей поездке. Девушка обратила внимание на то, что в столице Приамурья сейчас очень холодно.

«В Благовещенске минус 28. И у меня назревает вопрос: кто будет меня греть? Правда, как вы можете в такой холод?» – пошутила Ольга Бузова.

Приезда певицы ждут 27 февраля. В этот день она даст концерт в Общественно-культурном центре. Предполагается, что в Благовещенске Ольга пробудет два дня, после чего отправится в Хабаровск.

Визита Бузовой ждут ее амурские фанаты. Амурчане приняли участие в конкурсе, который в Инстаграме организовал канал «ТНТ-Благовещенск». Жители области выкладывали в соцсети фотографии и видео, стараясь необычно признаться в любви Ольге. Такие посты в Инстаграме сопровождались специальным хэштегом #БузоваБлг.

В итоге организаторы выбрали победителей, которые составили фан-клуб певицы. Фанаты готовят Бузовой сюрпризы, в частности, хотят исполнить для нее групповой танец. Счастливчики, чьи работы организаторы сочли лучшими, встретятся со своим кумиром до или после предстоящего концерта.

Просмотров всего: 2632

#визиты #концерты #культура #музыка

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Комментарии
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  • Чертяка Языкастая

    Чертяка Языкастая
    5 часов назад

    мои глаза

  • Чертяка Языкастая

    Чертяка Языкастая
    5 часов назад

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    репутация ужасная

  • холостяк

    холостяк
    4 часа назад

    Взрослый состоятельный мужчина готов отдать пол мира за встречу с Ольгой Бузовой

    Подпись: Наполеон

    Наш Фан клуб из 6 палаты хочет встретиться с вами особенно Гитлер.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    4 часа назад

    ну если батарея центрального отопления согласится с доплатой,то можно уговорит попробовать

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Шиза косит ряды амурчан!

  • Трытата

    Трытата
    4 часа назад

    жгут ребята, уснуть можно под их "ритмичный" танец )))))

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    "В этот день она даст концерт в Общественно-культурном центре. "

    Мне одному кажется что слово "концерт" лишнее?

  • alexalg

    alexalg
    3 часа назад

    Что За Х...

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Фанаты соответствуют .. жесть

  • Премио

    Премио
    59 минут назад

    Дура тупая

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Премио

    Дура тупая



    Дура не дура, а бабло имеет. )

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    46 минут назад

    Олдлорд,в последнее время намечается тенденция-если совсем хочется много и по быстрому-надо привлечь массы и светануться на тв

    шурыгина,эта хрень руки базуки,насильник шурыгиной,проститутка (модель) рыбка,вроде идиоты?

    у них теперь,не поверишь,денег достаточно

    К какому обществу придем с такими "хероями"?

    домдва рулит?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    45 минут назад

    Деградация налицо!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    44 минуты назад

    Oldlord

    Премио

    Дура тупая



    Дура не дура, а бабло имеет. )



    Это бабло оплата за отупение населения страны.

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    Семен Васильевич А.

    домдва рулит?



    И ЕГЭ тоже. (

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    26 минут назад

    я надеюсь,к тому моменту,как у меня ребенок будет школу заканчивать,эту хрень отменят и вернут обычные экзамены

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 минуты назад

    И не надейтесь. Они там старость свою встречать будут.

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