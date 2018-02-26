Ольга Бузова поинтересовалась, кто будет ее греть в Благовещенске

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Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится к приезду в Благовещенск. В своем Инстаграме она разместила видео, посвященное предстоящей поездке. Девушка обратила внимание на то, что в столице Приамурья сейчас очень холодно.

«В Благовещенске минус 28. И у меня назревает вопрос: кто будет меня греть? Правда, как вы можете в такой холод?» – пошутила Ольга Бузова.

Приезда певицы ждут 27 февраля. В этот день она даст концерт в Общественно-культурном центре. Предполагается, что в Благовещенске Ольга пробудет два дня, после чего отправится в Хабаровск.

Визита Бузовой ждут ее амурские фанаты. Амурчане приняли участие в конкурсе, который в Инстаграме организовал канал «ТНТ-Благовещенск». Жители области выкладывали в соцсети фотографии и видео, стараясь необычно признаться в любви Ольге. Такие посты в Инстаграме сопровождались специальным хэштегом #БузоваБлг.

В итоге организаторы выбрали победителей, которые составили фан-клуб певицы. Фанаты готовят Бузовой сюрпризы, в частности, хотят исполнить для нее групповой танец. Счастливчики, чьи работы организаторы сочли лучшими, встретятся со своим кумиром до или после предстоящего концерта.