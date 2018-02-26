Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:07 0

Потеплеет до минус 8 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 февраля

Потеплеет до минус 8 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 февраля
Фото: vet-trexgorka.ru

В Амурской области 27 февраля установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег, ночью ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 31…36 градусов, местами – минус 27…32. Днем термометры покажут 8…13 градусов мороза, местами – минус 15…20.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 26…28 градусов ниже нуля, днем – около минус 10, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 601

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт

Для областного чемпионата по лыжным гонкам три недели собирали снег
Общество

Эксперты предупреждают о геомагнитных бурях 26 февраля
Общество

От минус 9 до минус 20 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 26 февраля
Общество 1

Днем – 10, ночью – 37 ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 26 февраля