Потеплеет до минус 8 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 27 февраля

Фото: vet-trexgorka.ru

В Амурской области 27 февраля установится переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег, ночью ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 31…36 градусов, местами – минус 27…32. Днем термометры покажут 8…13 градусов мороза, местами – минус 15…20. В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 26…28 градусов ниже нуля, днем – около минус 10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL