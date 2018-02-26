Администрация АОКБ: врач была не права, когда просила забрать пациента домой

В Амурской областной больнице дали оценку действиям врача, которая просила забрать домой пациента. Доктору надо было направить поступившего к ним мужчину с алкогольной интоксикацией в наркологический диспансер, сообщили в лечебном учреждении. Теперь медику грозит наказание.

Вопрос был рассмотрен на врачебной комиссии. По выводам комиссии, за нарушение этики и деонтологии на дежурного терапевта приемного отделения, которая звонила сыну пациента и просила забрать отца домой, будет наложено дисциплинарное наказание. По решению главврача медучреждения, это может быть выговор или замечание. Дисциплинарное наказание влечет за собой снижение стимулирующих выплат, пояснили в областной больнице.

«Единственное, в чем врач была не права, это в том, что она позвонила и попросила забрать пациента. Надо было сразу его переводить в наркологию. Все необходимое обследование пациенту было сделано, он прошел клинический минимум, и никакой острой патологии у него не нашли. В легких было чисто, анализы крови нормальные. Была только тахикардия на фоне абстинентного синдрома», – рассказала Людмила Остапенко, заместитель главного врача по медицинской части АОКБ.

По поводу того, что позднее у мужчины в первом отделении городской клинической больницы, куда его доставили из наркодиспансера, диагностировали пневмонию, пояснили, что подобное может быть на фоне алкогольной интоксикации.

«На фоне абстинентного синдрома из-за длительного употребления алкоголя все заболевания протекают атипично и могут развиваться на фоне этого состояния непредсказуемо. В 5:30 его положили в терапевтическое отделение городской больницы, потому что никаких проявлений со стороны легких не было. И только в 11 часов у него появились влажные хрипы. Сделали контроль, а там уже явление инфильтрации», – пояснила Людмила Остапенко.

Как сообщало Амур.инфо, в больницу благовещенский пенсионер попал после того, как выпивал несколько дней. В результате, по словам сына мужчины, у него отказали ноги, начались галлюцинации. Из областной больницы, куда пациента доставили на скорой помощи вечером 21 февраля, ночью позвонили его сыну и попросили забрать отца домой. Первой позвонила дежурный терапевт приемного отделения, которую сын принял за медсестру. Приехавший мужчина настоял, чтобы пенсионера отвезли в наркодиспансер.

В случае возникновения подобной или любой другой спорной ситуации в АОКБ посоветовали обращаться к ответственному дежурному врачу или руководству лечебного учреждения. Контакты можно найти на стенде приемного отделения, а также на сайте больницы.