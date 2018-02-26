Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 10

Администрация АОКБ: врач была не права, когда просила забрать пациента домой

В Амурской областной больнице дали оценку действиям врача, которая просила забрать домой пациента. Доктору надо было направить поступившего к ним мужчину с алкогольной интоксикацией в наркологический диспансер, сообщили в лечебном учреждении. Теперь медику грозит наказание.

Вопрос был рассмотрен на врачебной комиссии. По выводам комиссии, за нарушение этики и деонтологии на дежурного терапевта приемного отделения, которая звонила сыну пациента и просила забрать отца домой, будет наложено дисциплинарное наказание. По решению главврача медучреждения, это может быть выговор или замечание. Дисциплинарное наказание влечет за собой снижение стимулирующих выплат, пояснили в областной больнице.

«Единственное, в чем врач была не права, это в том, что она позвонила и попросила забрать пациента. Надо было сразу его переводить в наркологию. Все необходимое обследование пациенту было сделано, он прошел клинический минимум, и никакой острой патологии у него не нашли. В легких было чисто, анализы крови нормальные. Была только тахикардия на фоне абстинентного синдрома», – рассказала Людмила Остапенко, заместитель главного врача по медицинской части АОКБ.

По поводу того, что позднее у мужчины в первом отделении городской клинической больницы, куда его доставили из наркодиспансера, диагностировали пневмонию, пояснили, что подобное может быть на фоне алкогольной интоксикации.

«На фоне абстинентного синдрома из-за длительного употребления алкоголя все заболевания протекают атипично и могут развиваться на фоне этого состояния непредсказуемо. В 5:30 его положили в терапевтическое отделение городской больницы, потому что никаких проявлений со стороны легких не было. И только в 11 часов у него появились влажные хрипы. Сделали контроль, а там уже явление инфильтрации», – пояснила Людмила Остапенко.

Как сообщало Амур.инфо, в больницу благовещенский пенсионер попал после того, как выпивал несколько дней. В результате, по словам сына мужчины, у него отказали ноги, начались галлюцинации. Из областной больницы, куда пациента доставили на скорой помощи вечером 21 февраля, ночью позвонили его сыну и попросили забрать отца домой. Первой позвонила дежурный терапевт приемного отделения, которую сын принял за медсестру. Приехавший мужчина настоял, чтобы пенсионера отвезли в наркодиспансер.

В случае возникновения подобной или любой другой спорной ситуации в АОКБ посоветовали обращаться к ответственному дежурному врачу или руководству лечебного учреждения. Контакты можно найти на стенде приемного отделения, а также на сайте больницы.

Просмотров всего: 1477

#здоровье #происшествия #работа

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    Дурдом на выезде, а не больница. Такое ощущение складывается, что пациенты кто бы они ни были, в каком бы состоянии не прибывали, приходят не в больницу, а к врачу прямо домой, а тот всячески пытается избавиться от не званого гостя.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    если каждого алкаша с абстинентным синдромом переводить в наркологический диспансер, то там надо развернуть дополнительно коек 100.

    Смех. Сказка.

    Спросите в наркологическом диспансере - они готовы к этому? ответ заранее известен, можете не спрашивать.

    Л. Остапенко перевела стрелки на деж. врача, да и то сказать, что ей оставалось делать...

    Алкаши, не жрите водку непомерно!

  • sadam_1974

    sadam_1974
    3 часа назад

    с алкашей надо взимать плату за лечение, 100% оплата. Возможно, скоро так и будет.

    Вот тогда и жалоб таких не будет.

    Каждый ответственен за своё здоровье. А если его сжигать в водке - пусть горит себе. Его дело. Сам добровольно выбрал свою дорожку. И нечего винить ещё кого-то. Оборзел народ безмерно.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    А если не алкаш? А запах водки есть ,тошнота, глюки и речь невменяемая. Может отравление, а Вы как всегда всех под одну гребенку.А производители продуктов и тд, не ответственны за наше здоровье? Это безмерно кто еще "оборзел". Просто у медиков ,в связи с обострением в больнице, глюки. Если бы у него с кармана евро сыпались, мне кажется , он был бы лучшим клиентом или пациентом больницы. А разве оплата по соцстраху ,это не оплата ваших услуг.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Да и зачем нам спрашивать: Есть ли койки в диспансере или нет. Сказки про медицину смотрим каждый день по зомбоящику, а в поликлинику приходим так вообще в "рай" попадаем. Иногда так и хочется сказать медикам: Когда ходите на работе в уборную комнату , так хоть халат снимите. А то как то не ловко на Вас смотреть после посещения этой комнаты.

  • гомункулус

    гомункулус
    1 час назад

    Давай, умник, вали всё на медиков. Только когда своя жопа заболит, куда поползёшь? Не в больницу ли?

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Raf Rafovich

    Иногда так и хочется сказать медикам: Когда ходите на работе в уборную комнату , так хоть халат снимите. А то как то не ловко на Вас смотреть после посещения этой комнаты.



    Не говори...А еще они жопу рукой подтирают без бумаги,а потом тебе в пасть лезут с не вымытыми руками!

  • гомункулус

    гомункулус
    56 минут назад

    Прикинь какой трэш в энтих больничках творится!!!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    17 минут назад

    гомункулус 1 час назад

    Давай, умник, вали всё на медиков. Только когда своя жопа заболит, куда поползёшь? Не в больницу ли?

    Скорее всего уже понесут или на скорой. А что ты будешь делать с острым аппендицитом в далекой амурской земле, например в п.Огоджа. Сам себе операцию делать? А по поводу "валить" на медиков, так не я же выбрал такую профессию, это скорее факты, а не домыслы. Домыслы -это у тебя:

    А еще они жопу рукой подтирают без бумаги,а потом тебе в пасть лезут с не вымытыми руками!

    Если бы ты не сказал, я бы думал по другому. Но у тебя, как и у меня богатое воображение. Вот теперь думай о белом халате в уборной...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    13 минут назад

    гомункулус 38 минут назад

    Прикинь какой трэш в энтих больничках творится!!!

    Прикинь, трешь -это действительно когда у тебя что ни будь заболит. А еще есть квест в больничке. Это когда рядом и кровь и моча и калл. Потом вердикт СИФИЛИС. Все в слезах... А это экспресс анализ на кровь... Так кто это знает ,кроме вас медиков.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенском районе угнали автомобиль такси, угрожая ножом водителю
Происшествия 3

В Хабаровске задержали живую львицу, которую везли в Приамурье

Происшествия

В Сковородинском районе установлен контрольный пост в связи с ящуром
Происшествия

Благовещенского футболиста дисквалифицировали за нецензурное высказывание