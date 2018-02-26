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сегодня, 14:23 15

В Благовещенске автомобиль проехал перекресток на красный (видео)

В Благовещенске автомобиль проехал перекресток на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение ПДД в Благовещенске. Водитель легковушки проехал перекресток улиц Театральной и Зейской на красный сигнал светофора.

На кадрах видно, что легковой автомобиль останавливается на перекрестке, когда для него загорается запрещающий сигнал. Однако водитель машины по неизвестной причине не дожидается зеленого, а продолжает движение через некоторое время. При этом в него чуть не врезается другой автомобиль.

Проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1246

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Трытата

    Трытата
    5 часов назад

    какой-то перекрёсток заколдованный...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    5 часов назад

    Лишать за такое, всем будет лучше, тому кто нарушил очень повезло, ведь могло закончится печально. Свою жизнь ни ценят, ни тех кто рядом, поэтому лишение.

  • sanya_055

    sanya_055
    5 часов назад

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут

  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    Да это уже норма проехать на красный.

  • lana78

    lana78
    5 часов назад

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    стоять на красный. а потом поехать на красный, - это не злой умысел? его штрафанут и поделом! а если бы он спровоцировал аварию?? со всеми вытекающими? что за бред?

  • lana78

    lana78
    5 часов назад

    как показывает практика - защитники вот таких водятлов- те же самые водятлы, либо знакомые -друзья - или сам же нарушитель. Сдайте права, не испытвайте судьбу и не берите на себя грех!!!

  • sanya_055

    sanya_055
    5 часов назад

    Я и говорю, одни оЛЕНИ

  • Mainer

    Mainer
    4 часа назад

    lana78

    как показывает практика - защитники вот таких водятлов- те же самые водятлы



    +

  • сибирячка

    сибирячка
    4 часа назад

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    интересно, что ты скажешь, когда он твою бабушку переедет, которая на зеленый идет

    мошенально

  • nana404

    nana404
    4 часа назад

    вот это новость прям невидаль какая!!!каждое утро, да и не только утро наблюдаю проезд на красный чаще всего таксистов, торопятся бедные а то что компанию себе на тот свет собирают это конечно не справедливо, и по встречке у нас через 2 сплошные ездят по калинина - тоже нормально просто камер нам не хватает в городе, если бы за нарушителями кто то наблюдал то может и нарушений меньше было

  • ay

    ay
    4 часа назад

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    А тот кто фарами моргает - по сути тот же стукач. Только не за "красных" топит.

  • КП

    КП
    4 часа назад

    ay

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    А тот кто фарами моргает - по сути тот же стукач. Только не за "красных" топит.



    Штрафы то собирают те, а не эти.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    КП

    ay

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    А тот кто фарами моргает - по сути тот же стукач. Только не за "красных" топит.



    Штрафы то собирают те, а не эти.



    А жизни, здоровье, имущество собирают эти - проскакуны. Вот и какая разница? Моргающий сдаёт с потрохами того, кто поддерживает порядок на дорогах. Такие же стукачи, тока другого цвета.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    ay

    КП

    ay

    sanya_055

    Какие то стукачи появились в Благе. Олени, лучше б моргали фарами встречке когда гаишников видите, а не сдавали людей. Может он случайно, мошенально. Лично я на видео злого умысла не увидел, а вот из за вашего видео, штрафануть его могут



    А тот кто фарами моргает - по сути тот же стукач. Только не за "красных" топит.



    Штрафы то собирают те, а не эти.



    А жизни, здоровье, имущество собирают эти - проскакуны. Вот и какая разница? Моргающий сдаёт с потрохами того, кто поддерживает порядок на дорогах. Такие же стукачи, тока другого цвета.



    Да плевать этим стражам порядка на всё, кроме бабла.

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