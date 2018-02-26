В Благовещенске автомобиль проехал перекресток на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушение ПДД в Благовещенске. Водитель легковушки проехал перекресток улиц Театральной и Зейской на красный сигнал светофора.

На кадрах видно, что легковой автомобиль останавливается на перекрестке, когда для него загорается запрещающий сигнал. Однако водитель машины по неизвестной причине не дожидается зеленого, а продолжает движение через некоторое время. При этом в него чуть не врезается другой автомобиль.

Проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28