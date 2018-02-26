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26февраля
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В Благовещенске барды спели про армейские будни и службу в ГДР

В Благовещенске барды спели про армейские будни и службу в ГДР

24 февраля в Амурской областной филармонии Благовещенска прошел очередной концерт в рамках бардовского проекта «Живая струна». Его посвятили Дню защитника Отечества и 100-летию армии. Выступающих, по обыкновению, встретил полный зал.

В рамках программы участники вспомнили гражданскую войну, Великую Отечественную и спели о современной службе. Прозвучали известные песни «Как родная меня мать провожала», «Синий платочек», «Катюша», «Три танкиста», «Идет солдат по городу», а также композиции собственного сочинения. Не обошлось и без армейских баек и случаев, которые приключались во время службы. Например, Сергей Феоктистов служил в ГДР в 1988-1989 годах на аэродроме в авиационной связи. Вспоминает, что время это было тревожное.

«Особенно в праздники было неспокойно. Самолеты со стороны ФРГ подлетали близко к границам, наши "МИГи" вынуждены были тоже взлетать по тревоге. Уже в те времена начал писать песни, пою их до сих пор», – рассказал Сергей Феоктистов.

Самое высокое звание в этой бардовской компании оказалось у чтеца стихов Владимира Шатковского – майора в отставке. В советское время он 28 лет был главным военным дирижером Благовещенского гарнизона.

«У меня был сводный оркестр – 120 человек. Основной находился при ДВОКУ, но в сводный оркестр собирались также оркестры танкового училища, пограничников, конвойного полка, укрепрайона. Мы выступали на самых главных праздниках: 1 Мая, в День Победы, на 7 Ноября. В нашем тогда закрытом пограничном городе военные были в особом почете, и наши концерты отличались особым праздничным духом», – поведал Владимир Шатковский.

Концерт продолжался более полутора часов. Подробнее о нем можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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#военные #культура #музыка #праздники

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