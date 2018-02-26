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26февраля
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сегодня, 13:44 4

В Россию через благовещенский аэропорт можно будет въехать по электронной визе

В Россию через благовещенский аэропорт можно будет въехать по электронной визе

Правительство РФ поддержало распространение электронной визы на Дальнем Востоке России. Новые правила выезда и въезда также могут распространиться на аэропорт Благовещенска – Игнатьево.

Проект федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» был одобрен на заседании правительства РФ.

Документ предполагает распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на все международные аэропорты ДФО.

«По поручению президента страны Владимира Путина мы разработали проект федерального закона, предусматривающий распространение одной из ключевых преференций Свободного порта Владивосток – упрощенного визового режима. Теперь по электронной визе можно будет пройти пункты пропуска во всех международных аэропортах Дальнего Востока», – заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Предполагается, что первоначально упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространен на те воздушные пункты пропуска дальневосточного макрорегиона, которые технически оснащены и уже готовы для оформления въезда иностранных граждан по электронным визам. Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск (Игнатьево), Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). Далее, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона – Магадан, Якутск, Бухта Провидения.

Министр подчеркнул, что реализация этого закона не потребует дополнительного финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. Техническое оснащение остальных воздушных пунктов пропуска будет осуществляться в рамках государственных программ и предусмотренных в них бюджетных средств.

На сегодня по электронной визе принимают иностранцев Владивосток, Сахалинская область и Камчатский край. К 20 февраля 2018 года упрощенным визовым режимом уже воспользовались 5,7 тысячи иностранцев из 14 стран. Самыми активными стали жители КНР (3,8 тысячи человек) и Японии (1,7 тысячи человек), сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    Так наш терминал международный - сарай с дырками, стыдно как то интуристов принемать

  • Nick

    Nick
    6 часов назад

    На чем въехать-то?

    Кто их к нам возит, иностранных граждан, нет ни одного регулярного международного авиарейса.

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Мыслитель Галушка, из каких стран есть прямые рейсы (чартеры, естественно, не берем в расчет) в аэропорты Игнатьево, а также Анадырь, Якутск, Магадан и особенно б. Провидения? Любители языком почесать..

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    v77

    Мыслитель Галушка, из каких стран есть прямые рейсы (чартеры, естественно, не берем в расчет) в аэропорты Игнатьево, а также Анадырь, Якутск, Магадан и особенно б. Провидения? Любители языком почесать..



    Ну он же не виноват. Он то красиво придумал прокукарекать.

    А то что не летают к нам регулярные рейсы из за бугра, так то они виноваты кто не летает. А сам Галушка не виноват он молодец, он красиво придумал.

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