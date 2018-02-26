Под Свободным на трассу вывалили кучу горящего мусора

Фото: www.instagram.com/svbnews

В соцсетях появились фотографии большой горящей кучи мусора, лежащей на трассе. Авторы сообщают, что снимок сделан неподалеку от Свободного. В областном минтрансе подтвердили факт происшествия.

Комментировали фото не только люди, ругавшие водителя, выбросившего мусор на проезжую часть, но и его защитники. «Мусоровоз вывалил мусор, заметив, что он горит прямо в машине. Дабы избежать загорания самого автомобиля, пришлось вывалить. Обратно в такой автомобиль загрузить не получится. Приедут на другом уберут», – написал комментатор.

В областном минтрансе пояснили, что проблема была разрешена до вмешательства дорожных служб.

«В дорожную организацию ООО "ДЭП-191", эксплуатирующую данный участок автомобильной дороги регионального значения, поступил звонок от проезжающих автомобилистов о нарушении чистоты на проезжей части. Приехавшим на место дорожникам очистку дороги делать не пришлось. Мусор был убран виновником происшествия самостоятельно», – сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.