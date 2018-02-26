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26февраля
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сегодня, 13:20 6

Центр Свободного остался без водоснабжения из-за аварии

Центр Свободного остался без водоснабжения из-за аварии
Фото: detroit.cbslocal.com

24 февраля в Свободном возникли проблемы с горячим и холодным водоснабжением. Причиной стал порыв на магистральном водопроводе по улицам Шатковского – Почтамтская. Аварийные работы продолжаются до сих пор.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации города, под отключение воды попала центральная часть Свободного. Авария произошла из-за значительного износа труб и канализационного коллектора. К домам, оставшимся без водоснабжения, осуществляется подвоз воды.

Сроки завершения аварийных работ пока неизвестны.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    АмурИнфо, проверьте аккаунт в Вацапе, там запись разговора с диспетчером.. Воды не ждать. Графика обеспечения водоснабжения в глаза не видели. Машин у водоканала мало, оказывается.. ну так и что, вводите режим ЧС?.. Или как? Как в туалеты ходить людям?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    7 часов назад

    Сергей Труш

    АмурИнфо, проверьте аккаунт в Вацапе, там запись разговора с диспетчером.. Воды не ждать. Графика обеспечения водоснабжения в глаза не видели. Машин у водоканала мало, оказывается.. ну так и что, вводите режим ЧС?.. Или как? Как в туалеты ходить людям?



    Когда это АИ стало отвечать за ввод режима ЧС?

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    7 часов назад

    Центр Свободного,в данный момент,вода ,двух видов горячая и холодная..чего сломалось?

  • starco

    starco
    6 часов назад

    YRKAGRA

    Центр Свободного,в данный момент,вода ,двух видов горячая и холодная..чего сломалось?



    Холодная вода сломалась. Верхние этажы в центре без воды местами, у меня напор такой слабый, что вода из многоуровневого фильтра очистки воды набирается со скоростью 0,5 литра в минуту. О стирке можно забыть, попытка постирать вчера в быстром режиме вещи закончилась доставанием полусухих вещей со стиральным порошком. Это - рабочее время, вечером народ вернётся с работы - и будет ещё печальнее.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Семен Васильевич А.

    Сергей Труш

    АмурИнфо, проверьте аккаунт в Вацапе, там запись разговора с диспетчером.. Воды не ждать. Графика обеспечения водоснабжения в глаза не видели. Машин у водоканала мало, оказывается.. ну так и что, вводите режим ЧС?.. Или как? Как в туалеты ходить людям?



    Когда это АИ стало отвечать за ввод режима ЧС?



    Тут не только АИ читает. Вопрос к профильным министерствам. Они читают. Видео водовозки появилось позднее.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    о.. только что было же... а теперь нету.. хм...

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