Центр Свободного остался без водоснабжения из-за аварии

Фото: detroit.cbslocal.com

24 февраля в Свободном возникли проблемы с горячим и холодным водоснабжением. Причиной стал порыв на магистральном водопроводе по улицам Шатковского – Почтамтская. Аварийные работы продолжаются до сих пор.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации города, под отключение воды попала центральная часть Свободного. Авария произошла из-за значительного износа труб и канализационного коллектора. К домам, оставшимся без водоснабжения, осуществляется подвоз воды. Сроки завершения аварийных работ пока неизвестны.

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#ЖКХ #происшествия #Свободный

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Александр Авдеев