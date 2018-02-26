Благовещенцы смогут найти свой избирательный участок через Интернет

На сайте избирательной комиссии Амурской области работает сервис «Найди свой избирательный участок». С его помощью можно определить местонахождение избирательного участка.

Для этого необходимо пройти по ссылке www.cikrf.ru/services/lk_address/. В открывшемся поле следует выбрать метод поиска – «По адресу места жительства» и кликнуть по кнопке «Выбрать адрес». В открывшемся поле нужно из списка субъектов выбрать «Амурская область», затем – свой город или район, улицу, номер дома и квартиры, согласно прописке.

После этого откроется окно, где будет указана вся полная информация по избирательному участку: номер, адрес, телефон.

Найти участок при помощи данного сервиса можно не только по адресу проживания, но и по номеру избирательного участка.

В этом году проголосовать в любом другом регионе и даже в другой стране будет значительно проще – выбрать удобное место голосования и написать заявление можно прямо из дома. Для начала нужно найти удобный для голосования избирательный участок. Сделать это можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ или по телефону информационно-справочного центра. Затем необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения. С 31 января их принимают во всех многофункциональных центрах, территориальных избирательных комиссиях и через единый портал «Государственные услуги». А с 25 февраля – еще и в любой участковой избирательной комиссии. Подать заявление можно до 12 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.