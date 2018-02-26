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26февраля
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сегодня, 12:21 13

Благовещенцы смогут найти свой избирательный участок через Интернет

Благовещенцы смогут найти свой избирательный участок через Интернет

На сайте избирательной комиссии Амурской области работает сервис «Найди свой избирательный участок». С его помощью можно определить местонахождение избирательного участка.

Для этого необходимо пройти по ссылке www.cikrf.ru/services/lk_address/. В открывшемся поле следует выбрать метод поиска – «По адресу места жительства» и кликнуть по кнопке «Выбрать адрес». В открывшемся поле нужно из списка субъектов выбрать «Амурская область», затем – свой город или район, улицу, номер дома и квартиры, согласно прописке.

После этого откроется окно, где будет указана вся полная информация по избирательному участку: номер, адрес, телефон.

Найти участок при помощи данного сервиса можно не только по адресу проживания, но и по номеру избирательного участка.

В этом году проголосовать в любом другом регионе и даже в другой стране будет значительно проще – выбрать удобное место голосования и написать заявление можно прямо из дома. Для начала нужно найти удобный для голосования избирательный участок. Сделать это можно на сайте Центральной избирательной комиссии РФ или по телефону информационно-справочного центра. Затем необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения. С 31 января их принимают во всех многофункциональных центрах, территориальных избирательных комиссиях и через единый портал «Государственные услуги». А с 25 февраля – еще и в любой участковой избирательной комиссии. Подать заявление можно до 12 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#выборы #интернет

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Tehnik

    Tehnik
    7 часов назад

    Неужели еще остались те, кто верит что его голос что-то решит в России? Придумали для баранов иллюзию контроля. Не ходите на выборы!

  • postal

    postal
    7 часов назад

    Граждане,не слушайте навальнят

  • oenesterov

    oenesterov
    7 часов назад

    Tehnik

    Неужели еще остались те, кто верит что его голос что-то решит в России? Придумали для баранов иллюзию контроля. Не ходите на выборы!



    бараны - это перхоть навального.



  • банбан

    банбан
    7 часов назад

    только что зарегистрировался для голосования в другом городе по недействительному паспорту через сайт госуслуг,даже как написано мвд проверило и дало добро.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    7 часов назад

    банбан

    только что зарегистрировался для голосования в другом городе по недействительному паспорту через сайт госуслуг,даже как написано мвд проверило и дало добро.



    Я тоже зарегился так,потом зарегился во второй раз в другом городе, в третий раз в третьем городе!И уже три раза проголосовал!

    Галочку вот ставлю за Собчак,а рисуется знаете на кого?

    Намвсеврут!Ужоссс!

  • банбан

    банбан
    7 часов назад

    удален

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 часов назад

    Я ещё раз повторю, для кремлеботов разного уровня... В будущих учебниках нашей страны, будет написано, что в нынешнее время, страной управляла банда коррупционеров и воров. Эта страница правления в стране, будет названа позорнейшей страницей в нашей истории.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей вокалист

    Я ещё раз повторю, для кремлеботов разного уровня... В будущих учебниках нашей страны, будет написано, что в нынешнее время, страной управляла банда коррупционеров и воров.



    амуро-кубанская ванга :))) ты уж тогда себе глазки выколи, может народ верить будет.



    Эта страница правления в стране, будет названа позорнейшей страницей в нашей истории.



    даже позорнее чем время правления Ельцина?



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Я ещё раз повторю, для кремлеботов разного уровня... В будущих учебниках нашей страны, будет написано, что в нынешнее время, страной управляла банда коррупционеров и воров.



    амуро-кубанская ванга :))) ты уж тогда себе глазки выколи, может народ верить будет.



    Эта страница правления в стране, будет названа позорнейшей страницей в нашей истории.



    даже позорнее чем время правления Ельцина?



    Даже позорнее чем правление Ельцина.

    Тот был просто дурак... а нынешнее, считающее себя элитой, типичный общак.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Я ещё раз повторю, для кремлеботов разного уровня... В будущих учебниках нашей страны, будет написано, что в нынешнее время, страной управляла банда коррупционеров и воров. Эта страница правления в стране, будет названа позорнейшей страницей в нашей истории.



    Ну это смотря кто учебники будет писать и под чьим контролем. Её с ног на голову всё время переворачивают.А в остальном да. Бандюки.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Я ещё раз повторю, для кремлеботов разного уровня... В будущих учебниках нашей страны, будет написано, что в нынешнее время, страной управляла банда коррупционеров и воров.



    амуро-кубанская ванга :))) ты уж тогда себе глазки выколи, может народ верить будет.



    Эта страница правления в стране, будет названа позорнейшей страницей в нашей истории.



    даже позорнее чем время правления Ельцина?



    позорней

    тогда свобода была

    сейчас и ее нет

    тупо банда воров растаскивающих страну и их жалких холуев

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    postal

    Граждане,не слушайте навальнят



    а чего тебе навальный не нравится

    он не плешивый

    не отекший от ботокса

    не лживый

    современный такой

    молодой

    как раз то, что молодежи надо

    ну не нравится молодежи мумии

    че тут сделаешь

    а за молодежью будующие

    сам понимаешь

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    вот стал бы навальный президентом

    телик хоть не страшно включать будет

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