Юные футболисты Благовещенска выиграли дальневосточный турнир

В минувшие выходные, 24 и 25 февраля, в Хабаровске проходил открытый дальневосточный турнир по футболу на призы ФК «СКА-Хабаровск». Благовещенская команда «Восточный Луч–2011» заняла на нем первое место, а член команды Кирилл Пироженко был признан лучшим игроком.

Всего в турнире участвовали 10 команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Уссурийска и Благовещенска.

Сначала благовещенцам предстояло пройти групповой этап. Сначала «Восточный Луч» обыграл «Металлург» из Хабаровска со счетом 3:0, затем юниорский дубль клуба «СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом 3:2. Третий матч с «Перспективой» из Уссурийска завершился ничьей – 1:1. А вот последнюю игру амурчане выиграли более чем уверенно: встреча с хабаровским ДМФК завершилась со счетом 7:0.

По итогам групповых встреч «Восточный Луч» вышел в полуфинал, где выиграли у «Океана» из Находки со счетом 2:1. В финале благовещенцы встретились с хозяевами – СКА-1. В основное время игра завершилась ничьей – 1:1. Однако в результате серии пенальти амурчане выиграли 4:3.