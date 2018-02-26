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26февраля
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сегодня, 11:40 5

Юные футболисты Благовещенска выиграли дальневосточный турнир

Юные футболисты Благовещенска выиграли дальневосточный турнир

В минувшие выходные, 24 и 25 февраля, в Хабаровске проходил открытый дальневосточный турнир по футболу на призы ФК «СКА-Хабаровск». Благовещенская команда «Восточный Луч–2011» заняла на нем первое место, а член команды Кирилл Пироженко был признан лучшим игроком.

Всего в турнире участвовали 10 команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Уссурийска и Благовещенска.

Сначала благовещенцам предстояло пройти групповой этап. Сначала «Восточный Луч» обыграл «Металлург» из Хабаровска со счетом 3:0, затем юниорский дубль клуба «СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом 3:2. Третий матч с «Перспективой» из Уссурийска завершился ничьей – 1:1. А вот последнюю игру амурчане выиграли более чем уверенно: встреча с хабаровским ДМФК завершилась со счетом 7:0.

По итогам групповых встреч «Восточный Луч» вышел в полуфинал, где выиграли у «Океана» из Находки со счетом 2:1. В финале благовещенцы встретились с хозяевами – СКА-1. В основное время игра завершилась ничьей – 1:1. Однако в результате серии пенальти амурчане выиграли 4:3.

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#дети #спорт

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    нужна команда мастеров

  • спартак дв

    спартак дв
    6 часов назад

    Молодцы

  • Ян80

    Ян80
    6 часов назад

    Кто тренер у этой команды ?

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    6 часов назад

    Алексей Шуляков. Вот интервью с ним http://life.amur.info/infinite/glavnyy-trener-fk-luch-energiya-v-amurskuyu-oblast-dolzhen-vernutsya-professionalnyy-futbol

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    Поздравляю футболистов и их тренера. Молодцы.

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