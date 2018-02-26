В 2018 году в России запустят проект по профориентации школьников

«…обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации, начиная с 2018 года, проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с объемом финансирования до 1 миллиарда рублей и числом участников не менее 100 тысяч школьников…», – говорится в сообщении.

Оператором проекта определяется союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"». Ведомствам необходимо принять соответствующие документы до 30 марта 2018 года.

Кроме того, правительству поручено до 14 марта проработать вопрос об учреждении ведомственных знаков отличия «Почетный наставник», а администрации президента – представить предложения по учреждению государственной награды для лиц, осуществляющих наставническую деятельность.

Как пишет ТАСС, президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Наставник» предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся 6-10 классов. По словам главы государства, проект можно разделить на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через Интернет, на втором – принять участие в работе в центрах компетенции, в том числе в сочинском центре «Сириус», а на третьем – получать гранты на приобретение практических навыков непосредственно в учреждениях или в компаниях.