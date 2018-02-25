Днем – 10, ночью – 37 ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 26 февраля
В понедельник, 26 февраля, в Амурской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный – 1-6, днём – до 4-9 метров в секунду.
Температура ночью опустится до минус 32–37 градусов, местами – минус 25–30. Днем 10-15 градусов ниже нуля, местами по северу – около минус 20.
В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду. Температура ночью – минус 26-28 градусов, днем – около 10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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