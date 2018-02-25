Главные события недели в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

В понедельник, 26 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Эхо недели». Ведущие Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина обсудят с гостьей – телеведущей Евгенией Манаковой – наиболее яркие события минувшей недели.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101.

Трансляция прямого эфира в Instagram – с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.