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Главные события недели в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

Главные события недели в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»

В понедельник, 26 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Эхо недели». Ведущие Татьяна Удалова и Екатерина Кузьмина обсудят с гостьей – телеведущей Евгенией Манаковой – наиболее яркие события минувшей недели.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101.

Трансляция прямого эфира в Instagram – с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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