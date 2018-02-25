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сегодня, 18:17 6

Александр Козлов смотрел хоккейный финал Олимпиады в полной фанатской атрибутике

Александр Козлов смотрел хоккейный финал Олимпиады в полной фанатской атрибутике

Большой любитель хоккея губернатор Амурской области опубликовал фото у себя в Instagram сразу после победы российской команды в финале хоккейного олимпийского турнира. Вместе с супругой в фанатской атрибутике он сфотографировался на фоне стадиона – многие решили, что губернатор находился на матче.

tanya9420: «Путин не поехал, зато губернатор, непосредственно хоккей смотрит, ваще не обидно»

vitalinapetrovets: «Мы лучшие! Александр Александрович, это ваша заслуга, что вы там были, мы и победили! Ура, это Россия лучшая!».

На самом деле фотография была сделана на фоне телевизионного экрана – Александр Козлов с семьей смотрели финал дома. «Я там не был. Болели за команду в прямой трансляции», – пояснил губернатор в комментариях.

«Золото по хоккею у наших! 4:3 в пользу России! Гордость!!! Мы болели как могли...» – приписал он к своей фотографии.

Подавляющее большинство комментаторов просто присоединились ко всеобщему ликованию. Но некоторые затронули вопросы развития спорта в Приамурье

Andreioniko: «Поздравляю Наших ребят, была красивая игра. Молодцы! Уважаемый Александр Александрович, когда в нашей области появится хоккейная и футбольная команда российского уровня?».

marat_ospanov: «Надеюсь (уверен), однажды и с нашей области люди начнут получать олимпийское золото».

anna_tyslenko312: «Помогайте нашим спортшколам развивать спорт, обязательно нужно молодежь готовить к победам! Это же так здорово, когда мальчишка с глубинки пробился в чемпионы в свои 19 лет. Молодцы родители и тренеры, что воспитали чемпиона Капризова. Я, как мама подростка, если честно, очень мало слышу про спорт в Благовещенске и области. Нужно на каждом углу кричать о секциях, возможно, ходить тренерам по школам, приглашать детей и родителей. Лыжный спорт вообще не развит практически, а ведь у нас полгода зима и снег. Баскетбол, сейчас записали сына в спортшколу, но в школах обычных берут только с 8 класса на секции, а ведь время на подготовку будет упущено. Хоккей, вот про хоккей слышно, молодцы начали развивать это направление. Спорт – это здоровье, а нам нужна здоровая нация! Это же классно, когда наши побеждают!».

Просмотров всего: 907

#губернатор #хоккей

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    2 часа назад

    Вот причина победы)))

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Надо было ленточку перерезать в ознаменовании....

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    Почему-то вспомнился депутат Государственной Думы первого созыва Марычев Вячеслав

  • КанзаС

    КанзаС
    46 минут назад

    Ждём Сан Саныча на ЧМ по Футболу в полной атрибутике болельщика ! Курс на Победу !!!

  • svet_70_77

    svet_70_77
    34 минуты назад

    этот как всегда - на чужом хребте в рай въезжает

  • Братеев

    Братеев
    6 минут назад

    смотреть не создавать

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