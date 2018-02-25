Александр Козлов смотрел хоккейный финал Олимпиады в полной фанатской атрибутике

tanya9420: «Путин не поехал, зато губернатор, непосредственно хоккей смотрит, ваще не обидно»

vitalinapetrovets: «Мы лучшие! Александр Александрович, это ваша заслуга, что вы там были, мы и победили! Ура, это Россия лучшая!».

На самом деле фотография была сделана на фоне телевизионного экрана – Александр Козлов с семьей смотрели финал дома. «Я там не был. Болели за команду в прямой трансляции», – пояснил губернатор в комментариях.

«Золото по хоккею у наших! 4:3 в пользу России! Гордость!!! Мы болели как могли...» – приписал он к своей фотографии.

Подавляющее большинство комментаторов просто присоединились ко всеобщему ликованию. Но некоторые затронули вопросы развития спорта в Приамурье

Andreioniko: «Поздравляю Наших ребят, была красивая игра. Молодцы! Уважаемый Александр Александрович, когда в нашей области появится хоккейная и футбольная команда российского уровня?».

marat_ospanov: «Надеюсь (уверен), однажды и с нашей области люди начнут получать олимпийское золото».

anna_tyslenko312: «Помогайте нашим спортшколам развивать спорт, обязательно нужно молодежь готовить к победам! Это же так здорово, когда мальчишка с глубинки пробился в чемпионы в свои 19 лет. Молодцы родители и тренеры, что воспитали чемпиона Капризова. Я, как мама подростка, если честно, очень мало слышу про спорт в Благовещенске и области. Нужно на каждом углу кричать о секциях, возможно, ходить тренерам по школам, приглашать детей и родителей. Лыжный спорт вообще не развит практически, а ведь у нас полгода зима и снег. Баскетбол, сейчас записали сына в спортшколу, но в школах обычных берут только с 8 класса на секции, а ведь время на подготовку будет упущено. Хоккей, вот про хоккей слышно, молодцы начали развивать это направление. Спорт – это здоровье, а нам нужна здоровая нация! Это же классно, когда наши побеждают!».