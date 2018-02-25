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25февраля
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сегодня, 17:54 0

В Свободном произошел пожар на частном подворье

В Свободном произошел пожар на частном подворье
Фото: ntsk.ru

В воскресенье, 25 февраля, ранним утром в Свободном возник пожар в Кирпичном переулке. Сообщение о нем поступило пожарным в 07:12. В частном домохозяйстве произошло возгорание частной зимней кухни.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 5 и № 6 города Свободного – семь человек и две единицы техники. Через четыре минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара кухня повреждена огнём изнутри по всей площади. Причина и виновник происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия #Свободный

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