В Свободном произошел пожар на частном подворье

Фото: ntsk.ru

В воскресенье, 25 февраля, ранним утром в Свободном возник пожар в Кирпичном переулке. Сообщение о нем поступило пожарным в 07:12. В частном домохозяйстве произошло возгорание частной зимней кухни.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарных частей № 5 и № 6 города Свободного – семь человек и две единицы техники. Через четыре минуты было ликвидировано открытое горение. В результате пожара кухня повреждена огнём изнутри по всей площади. Причина и виновник происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин