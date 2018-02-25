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25февраля
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На телеканале «Культура» выходит программа, посвященная песням Завальнюка

На телеканале «Культура» выходит программа, посвященная песням Завальнюка

В воскресенье, 25 февраля, телеканал «Культура» выпустит в эфир программу «Романтика романса», которая посвящена песням на стихи поэта Леонила Завальнюка, который начинал свою творческую деятельность в Амурской области. Начало в 19:10.

На сайте канала сообщается, что в программе участвуют: Виктория Шевцова, дуэт Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев, Армине Саркисян, Валерий Анохин, Алёна Долбик-Воробей, Алексей Кизенков, Полина Орбах, Мари Карне и ансамбль «Творческое содружество музыкантов».

Леонид Завальнюк – поэт, который первые свои сборники издавал в Амурской области. На Дальний Восток он попал во время службы в армии. С 1952 по 1963 годы в Благовещенске были изданы шесть сборников. В дальнейшем Леонид Завальнюк стал известен как поэт-песенник. Он неоднократно становился лауреатом телеконкурса «Песня года», его песни исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Валерий Леонтьев и другие певцы.

С 2016 года в Амурской области проводится литературная премия имени Леонида Завальнюка.

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#культура #СМИ

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