Выдвинуться на литературную премию Завальнюка амурчане могут до 1 марта

Оргкомитет литературной премии Леонида Завальнюка принимает заявки на выдвижение кандидатов. Конкурс проводится в Амурской области в третий раз. Последний срок приема заявок – 1 марта.

В 2018 году премию будут вручать в трех номинациях: «Лучшее произведение в прозе», «Лучшее произведение в поэзии» и «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья».

В качестве конкурсной работы могут быть представлены литературные произведения в печатном или в электронном виде. При выдвижении на номинацию «За вклад в популяризацию…»: литературоведческие работы, музыкальные, песенные, живописные, театральные произведения, теле-, радио- и кинопрограммы и так далее, опубликованные в течение двух последних лет. К рассмотрению принимаются литературно-критические статьи, монографические научные исследования.

Выдвигать кандидатов на премию могут члены оргкомитета и жюри, писательские союзы, издательства Амурской области и лауреаты премии прежних лет. Обладающие правом выдвижения могут предложить не более одной кандидатуры в год. Заявки, содержащие краткую аннотацию, необходимо подавать на электронный адрес zavalnuk_la@mail.ru до 1 марта 2018 года включительно.