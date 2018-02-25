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сегодня, 14:09 2

Благовещенец пытался пешком пронести в областной центр гашиш

Благовещенец пытался пешком пронести в областной центр гашиш
Фото: dostup1.ru

В субботу вечером, 24 февраля, полицейские на стационарном посту ДПС, который находится за рекой Зеей, задержали мужчину, который пешком возвращался в Благовещенск со стороны села Владимировка. Оказалось, что у него при себе были наркотики.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что, заметив внимание к нему полицейских, мужчина стал нервничать. Инспекторы ГИБДД задержали мужчину с целью проверки документов и в ходе личного досмотра в кармане брюк гражданина обнаружили и изъяли сверток с жидким веществом темного цвета и твердым веществом темно-зеленого цвета.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотиком: гашишным маслом весом 0,5 грамма и гашишем весом более 40 граммов.

Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для собственного потребления без цели сбыта. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Надо было дипломатической почтой отправлять. Через посольство в Аргентине. Там канал отлажен.

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Интересно получается. А так сколько будет таких подозрительных и они еще и нарочно деру дадут да еще какой-нит камушек по пути выбросят на виду погони. В итоге ни какого наркотика, а ползать по кустам в поисках камешка при каждом подозрительном побеге - это что за странности? Ну конечно полицаи они полицаи т.е. профессионалы и не станут за каждым бегать. Только неприятно когда они просто из нахальства порядочного человека прошмонают. Это ведь не просто полиция, а порой и шпана в форме.

    На сайтах много жалоб пишут про "шпану в форме"

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