Благовещенец пытался пешком пронести в областной центр гашиш

Фото: dostup1.ru

В субботу вечером, 24 февраля, полицейские на стационарном посту ДПС, который находится за рекой Зеей, задержали мужчину, который пешком возвращался в Благовещенск со стороны села Владимировка. Оказалось, что у него при себе были наркотики.

Пресс-служба областного управления МВД сообщает, что, заметив внимание к нему полицейских, мужчина стал нервничать. Инспекторы ГИБДД задержали мужчину с целью проверки документов и в ходе личного досмотра в кармане брюк гражданина обнаружили и изъяли сверток с жидким веществом темного цвета и твердым веществом темно-зеленого цвета.

Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотиком: гашишным маслом весом 0,5 грамма и гашишем весом более 40 граммов.

Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для собственного потребления без цели сбыта. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.